鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 10:55

外媒最新報導指出，SpaceX 周一 (6 日) 晚間與銀行家團隊線上開會詳述其備受矚目的 IPO 計畫，打算將很大一部分股票分配給散戶，並將在 IPO 路演啟動後的 6 月 8 日當周舉辦一場活動，屆時將有 1500 名散戶投資者參加。

路透：SpaceX周一向銀行團詳述IPO計畫細節 6月8日當周啟動上市路演 (圖:shutterstock)

兩位知情人士周一向《路透社》透露，SpaceX 財務長 Brett Johnson 在這次線上會議上說：「散戶投資人將是此次 IPO 的關鍵組成部分，其規模將超過以往任何一次 IPO。」

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Johnson 指出，此次發行包含大量零售配售份額是刻意安排的，因為「這些人長期以來一直非常支持我們和埃隆 · 馬斯克，我們希望以此表達我們的感激之情」。

此次會議是 SpaceX 首次公開募股 (IPO) 流程的一部分，也是這家火箭製造商尋求籌資 750 億美元(預計是史上規模最大 IPO)，公司估值最高可達 1.75 兆美元的流程之一。

知情人士透露，由馬斯克領導的 SpaceX 打算在 6 月 8 日當周啟動路演，屆時公司高管和銀行家將向投資人推薦此次 IPO。

他們還說，參與此次 IPO 的 21 家銀行的約 125 名金融分析師打算在路演前一天與 SpaceX 會面。

兩位知情人士還透露，SpaceX 的一家主要承銷商告訴由 21 家投資銀行組成的評審團，零售需求和配售規模將是他們「前所未見的」。