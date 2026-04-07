鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 13:20

高盛周一 (6 日) 大幅下調全球銅市展望，預計 2026 年將出現更嚴重的供應過剩，並調降銅價估值，主因是能源價格上漲引發的全球經濟放緩正削弱需求成長。

高盛在最新出具的研究報告中預估，2026 年全球精煉銅將出現 49 萬噸的過剩，高於先前預測的 38 萬噸，今年銅價均值亦將從每噸 1 萬 2850 美元下調至 1 萬 2650 美元。

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高盛指出，受能源成本上升衝擊，全球 GDP 增速恐減少 0.4 個百分點，導致該投行將明年全球精煉銅需求成長預期從 2% 下修至 1.6%。

儘管需求前景疲軟，高盛仍強調銅具有優於其他金屬的戰略韌性，這反映其在電氣化與基礎設施建設領域日益重要的結構性角色。短期內，銅價將維持波動，市場正密切評估中東地緣局勢對經濟的潛在衝擊。

假設荷姆茲海峽的能源運輸能在 4 月中恢復正常，且 Fed 年底前降息兩次，高盛預測今年 Q2 銅價均值將達 1 萬 2700 美元，隨後在下半年回落至 1.2 萬美元的公允價值，但若海峽運輸中斷持續，風險將偏向下行。