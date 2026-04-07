鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-07 12:45

易威 (1799-TW) 受惠三大動能帶動，3 月營收達 1 億元，首度突破億元關卡，且累計今年第一季營收達 2.37 億元，單月、單季皆創下歷史新高紀錄，激勵易威今 (7) 日漲勢凌厲，早盤跳空漲停，不過隨後漲停打開。

易威早盤以 41.45 元跳空漲停，不過盤中漲停打開，截至午盤，股價暫報 40.3 元，仍大漲逾半根停板，成交量超過 300 張。

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易威指出，3 月營收表現亮眼主要來自三大成長動能，首先為美國市場 505(b)(2) 新藥產品銷售挹注，旗下美國子公司 Tulex Pharmaceuticals 已累計取得 11 張美國 FDA 藥證，包括 3 項 505(b)(2) 改良型新藥，以及 8 項困難學名藥，產品上市後銷售逐步成長，挹注營運。

易威進一步提到，第二個成長動能則美國市場合作開發的 CDMO 收入成長；第三則是中國市場銷售穩健成長，其主力產品 HH-001 用於治療慢性心衰竭藥物，截至 2025 年，已完成超過 1.1 萬家終端醫療院所的市場布局，醫療機構覆蓋率持續提升。