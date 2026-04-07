鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-07 11:08

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花旗預期本季半導體財報表現將呈現分歧，偏好受惠 AI 與通用伺服器需求的資料中心晶片廠，其次是庫存偏低、毛利受壓的類比半導體廠。

相較之下，該華爾街機構對智慧型手機晶片供應商最為保守，因記憶體成本上升，可能壓抑低階機型需求。

對於 AMD，花旗維持中立股票評級，但將目標價由 260 美元下調至 248 美元，並改採分部加總估值法 (SOTP)，將 CPU 與 GPU 業務分開評價。

由 Atif Malik 領軍的分析團隊，將 AMD 2026 年每股盈餘 (EPS) 預估由 6.34 美元小幅上調至 6.38 美元，理由是受代理式 AI 需求帶動，CPU 銷售提升。

分析師認為，在財報公布前，市場預期仍有上修空間，並指出，「英特爾 (INTC-US) 與 AMD 皆已告知客戶，計劃自 3 月與 4 月起調漲 CPU 產品價格。」

AMD 持續擴大伺服器 CPU 市占，2025 年第四季營收市占達 41.3%，高於前一季的 39%。同時，英特爾市占已從 2021 年初的 89.2% 下滑至 58.7%。

分析師指出，「雖然 AMD 認為 2026 下半年可能呈現淡季效應，但仍有信心其 Client 業務可透過市占提升與高階產品布局持續成長。」

花旗給予亞德諾半導體買進評級，目標價 400 美元。其上漲催化劑來自類比晶片價格上調預期。

近期產業會議的供應鏈討論顯示，德儀與亞德諾均因成本上升，調升類比晶片價格約 10% 至 15%。花旗對亞德諾 4 月與 7 月一季的預估已高於華爾街共識。

整體而言，資料中心仍是最強終端市場，約占半導體需求的 34%，主要受 AI 基礎建設投資推動。