鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-28 11:52

美國總統川普週五 (27 日) 出席沙烏地阿拉伯年度全球投資高峰會 (Future Investment Initiative) 時表示，伊朗目前正「節節敗退」(on the run)，不再是過去數十年主導中東局勢的「霸凌者」，並強調在其領導下，中東正逐步擺脫伊朗帶來的安全威脅與核壓力。

川普指出，伊朗多年來以「恐怖侵略」與「核威脅」塑造其國家形象，過去 47 年伊朗一直是「霸凌者」，如今伊朗「正節節敗退」，局勢已出現明顯轉變。

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川普將目前局勢的轉變歸功於美國發動的「史詩之怒行動」(Operation Epic Fury)，認為該行動已削弱德黑蘭的實力。

川普在會中點名讚揚沙烏地阿拉伯、巴林、科威特與土耳其等國，稱這些國家在當前局勢中的配合程度甚至優於北約 (NATO) 盟友，凸顯區域合作的重要性。

針對美伊當前情勢，川普指出，相關行動在法律定義上屬於「軍事衝突」，而非正式「戰爭」，以避免觸發額外的批准程序。這顯示美方在措辭與策略上的審慎考量。

在談及外交進展時，川普聲稱，伊朗正尋求與美國談判並希望達成協議，他同時呼籲德黑蘭重新開放荷姆茲海峽，確保全球能源運輸順暢。

值得注意的是，川普在演說過程中一度將「荷姆茲海峽」誤稱為「川普海峽」，隨後也以輕鬆態度回應這項口誤，現場氣氛未受影響。

展望未來，川普表示，中東正接近擺脫伊朗影響的新階段，區域前景「從未如此樂觀」，並期待更多國家加入《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)，推動區域關係正常化。

亞伯拉罕協議（Abraham Accords）為美國於 2020 年推動的中東外交框架，最初由以色列與阿拉伯聯合大公國於 8 月 13 日宣布關係正常化，隨後巴林亦加入。之後，蘇丹與摩洛哥陸續同意與以色列推動關係正常化，相關安排亦被廣泛視為亞伯拉罕協議的一部分。

川普發表演說同時，伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 週五證實，以色列週五對伊朗能源與核設施發動攻擊，將引發嚴重後果，德黑蘭勢必採取報復行動，讓對方付出沉重代價。

他指出，以色列已攻擊包括兩座大型鋼鐵廠、發電廠及部分民用核設施在內的關鍵基礎建設，顯示軍事行動規模明顯升級。