〈滙豐經濟展望〉AI泡沫論消退！美股七雄估值回落 亞洲半導體仍是投資核心

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-01 00:16

滙豐銀行今 (31) 日發表 2026 年第二季投資展望，針對投資人關心的 AI 科技股是否過熱，滙豐私人銀行明確表示，AI 泡沫論目前已不再成立，市場回歸獲利驅動的健康體質。滙豐認為，全球降息周期已近尾聲，而企業基本面 (尤其是美國) 仍具支撐力，將持續推動產能回流與創新投資，並特別點出台灣半導體行業受惠於 AI 強勁的成長動能，在滙豐的核心策略中，擁有不可或缺的重要性。

滙豐銀行發表 2026 年第二季投資展望。(鉅亨網資料照)

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，2025 年底市場曾憂心 AI 出現泡沫，但隨着過去幾個月股價適度修正，結合強勁的獲利成長，AI 板塊的本益比已回落至過去五年的低檔水平。

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「美股七雄」的股價長期與獲利同步，目前其盈餘預期並未受宏觀環境影響而變動，未來 12 個月前景依然看好。他指出，投資主軸應從單純的資訊科技，擴展至電力基礎設施、通訊服務、金融及工業等受惠於 AI 應用的景氣循環產業。

在亞洲布局方面，滙豐建議採取「成長與收益」並重的槓鈴策略，首先鎖定 AI 與創新領頭羊，他特別強調台灣半導體在全球 AI 供應鏈中具有「不可或缺的戰略地位」，同時看好韓國的高頻寬記憶體 (HBM) 優勢；其次則可配置於高股息股票與投資等級債券。

針對中國大陸及香港市場，滙豐維持加碼看法，何偉華指出，中國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 重回 50% 以上，顯示經濟正在擴張。儘管房地產仍在築底階段，但陸股與港股目前的低本益比，已充分反映悲觀預期，對於尋求價值投資的南下資金具有高度吸引力。

滙豐私人銀行提出第二季四大優先投資策略，包括掌握 AI 趨勢，布局半導體與電力基建；啟動收益引擎，以投資級別債券及新興市場債券鎖定利差；另類投資避險，運用對沖基金、私募市場分散風險；把握亞洲創新，利用亞洲市場分散美股集中風險。