〈滙豐經濟展望〉估金價4000至5000美元震盪 台韓泰股市受油價高漲影響大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-31 23:03

滙豐銀行今 (31) 日發布 2026 年第二季投資展望，談及黃金後市看法，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，隨著多國央行去美元化，預估金價將在每盎司 4000 美元至 5000 美元之間波動，但要突破 5000 美元並不容易。面對中東戰火引發油價漲勢，滙豐點名台灣、韓國、泰國能源依存度高，需警惕股市波動。

滙豐銀行今(31)日發布 2026 年第二季投資展望。(鉅亨網資料照)

何偉華表示，儘管市場擔憂中東戰火重演 2022 年的通膨噩夢，但當前全球經濟具備較高的基準利率與適度的增長速度，足夠抵禦能源價格波動。

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滙豐分析中東局勢升溫導致油價攀升對各國經濟的受挫程度，報告指出，能源與燃氣進口金額佔 GDP 比例較高的國家，受衝擊較深。高風險區域包括泰國、韓國及台灣，由於石油與燃氣依存度高，這三地的股市在油價上漲時表現較為波動。

而中國大陸、印度、澳洲及馬來西亞為低風險區域。中國因具備太陽能、風能與煤炭等多元能源結構，受國際油價波動影響相對輕微。

針對黃金後市，何偉華抱持樂觀看法，他指出，由於全球主要央行持續推動「去美元化」，將黃金視為多元化儲備的首選，加上地緣政治不確定性，黃金避險地位無可取代。

滙豐預期未來 6 至 12 個月，金價將在每盎司 4000 至 5000 美元之間震盪。雖然高利率環境對不配息的黃金構成壓力，但各國央行的強勁買盤將提供堅實底部，大幅下調機會不高。