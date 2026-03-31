鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-31 22:01

為推動 ESG 永續金融並簡化投資人領取紀念品的程序，集保結算所自今年 3 月 23 日正式推出股東會紀念品電子化服務 (eGift)，截至目前，已有 188 家上市櫃公司完成簽約，展現企業對數位化轉型的積極態度，其中 35 家公司率先響應，以超商禮券為主流。

證期局副局長黃厚銘指出，在已簽約的 188 家公司中，已有 35 家表達今年將實際採用 eGift 服務，其中包括 19 家上市公司及 16 家上櫃公司，另有 2、3 家公司正在評估討論中。

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擁有百萬股東的中鋼，日前已宣布將發放「統一超商 50 元商品卡」，但卻未出現在集保公布的名單中，對此，黃厚銘說，應已事先完成簽約，仍在作業程序當中，未來可採 eGift 方式發放股東會紀念品。

外界關注主流紀念品內容有哪些？黃厚銘說明，目前已有 17 家採用的公司公告其種類，清一色為「超商禮券」。在價值分布上，其中 9 家公司發放 50 元禮券，8 家公司則為 35 元。他強調，紀念品發放屬「公司自治事項」，並無金額上限。

關於 eGift 服務機制，黃厚銘表示，上市櫃公司與集保結算所的簽約屬「一次性簽約」，簽署後永久有效，無需逐年續約。

對於習慣傳統委託通路領取方式的投資人，黃副局長特別強調，數位化是「增加管道而非取代舊制」，老一輩的投資人仍可憑開會通知單至指定地點委託領取實體紀念品，權益完全不受影響。至於零股股東是否能領取，則仍由各公司自訂規則決定。

為提高使用誘因，集保公司也規劃額外獎勵措施，針對持有整股並選擇以電子方式領取紀念品的股東，將可參與抽獎活動，藉此鼓勵投資人改採數位方式，提升整體使用率