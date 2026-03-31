鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-01 00:40

綜合外媒周二 (31 日) 報導，英國消費品巨頭聯合利華 (Unilever)(UL-US) 與美國香料大廠味好美 (McCormick)(MKC-US) 宣布整併食品業務，交易對聯合利華該部門估值接近 450 億美元，成為近年大型消費品產業轉型的最新案例。在全球需求成長趨緩與市場結構變化下，傳統「大而全」的經營模式正面臨挑戰，企業紛紛轉向聚焦核心品類的策略。

450億美元交易！聯合利華大砍食品業務 味好美接手(圖：REUTERS/TPG)

根據交易內容，味好美將以 157 億美元現金收購聯合利華多數食品業務資產，包括美乃滋品牌 Hellmann’s 及英國知名品牌 Marmite。交易完成後，聯合利華股東將持有合併公司 55.1% 股權，聯合利華本身亦將保留約 9.9% 持股，雙方預計於 2027 年中完成交易。

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大型消費品轉型 聚焦「核心品類」成主軸

此次交易反映消費品產業正由過去追求規模擴張，轉向強調「精準規模」(Targeted Scale) 的經營策略。隨著疫情後漲價循環結束，加上中國等主要市場成長放緩，企業愈發重視在特定品類中的領導地位，而非持續擴充多元品牌組合。

聯合利華近年持續調整產品結構，除出售食品業務外，亦已分拆冰淇淋業務，成立獨立公司，並將資源集中於成長性較高的個人護理與美容產品，如 Dove 與 Dermalogica 等品牌。雀巢等同業亦採取類似策略，計畫出售部分非核心業務，以強化高成長品類布局。

分析指出，消費品公司過去依賴新興市場中產階級崛起與中國需求帶動成長，但這些動能已明顯減弱，迫使企業透過併購與資產重整尋求新成長機會。

併購帶動結構重整 市場關注整合風險

對味好美而言，此次交易將大幅擴展其產品版圖，從香料延伸至調味品與醬料市場，進一步強化在調味品領域的地位。公司預估合併後有望實現 3% 至 5% 的內增性營收成長。

然而，市場對此類大型併購仍持審慎態度。交易宣布後，味好美與聯合利華股價分別下跌約 6% 與 4%，反映投資人對整合風險與交易規模的疑慮。過去消費品產業大型併購成效不一，例如卡夫亨氏 (KHC-US) 與 Keurig Dr Pepper 等案例，均顯示整合挑戰不容忽視。

此外，零售自有品牌崛起亦對傳統品牌構成壓力。這類產品通常價格較低，但仍能為零售商帶來較高利潤，使品牌商品市場競爭加劇，進一步壓縮成長空間。