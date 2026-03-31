鉅亨網編譯段智恆 2026-03-31 22:30

巴菲特與比爾蓋茲關係生變？艾普斯坦風波後首度發聲(圖：REUTERS/TPG)

巴菲特受訪時指出，「自整件事情曝光後，我就完全沒有再跟他談過話」，並強調不希望自己處於可能被傳喚作證的情境，「我不想知道太多事情，也不想在宣誓下作證」。這是他自相關文件曝光以來，首次對外談及與蓋茲的關係。

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儘管如此，巴菲特仍對兩人過去的友誼表達肯定，稱雙方歷史深厚，但也直言在事件未明朗前，「進行太多交流並不合理」。他的說法反映，在事件持續發酵之際，選擇與相關人士保持距離。

此外，巴菲特與蓋茲長年關係密切，自 2006 年以來已向蓋茲基金會捐贈逾 430 億美元，雙方亦曾共同發起「捐贈誓言」（Giving Pledge），號召全球富豪承諾捐出大部分財富。

根據外電揭露，蓋茲自 2011 年起與艾普斯坦建立關係，時間點在對方已因涉及未成年性交易案件認罪之後。近期曝光的電子郵件與照片顯示，兩人曾有多次往來。

蓋茲今年 2 月曾向基金會員工道歉，承認與艾普斯坦往來造成影響，但強調「未參與任何非法行為，也未見過相關行為」。此外，蓋茲已接受美國眾議院監督委員會邀請，將就相關往來接受作證，具體時間尚未公布。

談及已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)，巴菲特形容對方是「史上最厲害的騙子之一」，並指出其能夠利用人性的弱點行騙。他表示，艾普斯坦善於操控他人，包括利用對金錢與慾望的需求，成功接近多位權勢人士。

巴菲特也透露，蓋茲過去曾有機會邀請他前往紐約與艾普斯坦見面，但最終未發生，「我應該感謝他沒有這麼做」，不過他也補充，「事情既然發生，就無法完全撇清影響」。