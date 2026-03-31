鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-31 20:26

台股 3 月慘跌 3691 點，加權指數今（31 ）日失守 32,000 點大關。面對單月跌幅逾一成的市況，野村投信表示「深蹲是為了騰飛」，歷史顯示台股大跌半年後平均漲幅達 15.83%，具備絕佳布局契機。野村投信即將於 4 月 13 日開募的野村台灣策略高息主動式 ETF 00999A，結合 3D 彈性策略與季節性輪動模式，主攻 7% 高息股，9 月後轉向 AI 成長股，標榜精準掌握 AI 基礎建設紅利，2026 年投資環境中為投資人創造穩健總報酬。

台股 3 月底月線正式收官，受中東地緣政治風險升溫、能源價格波動及美國科技股補跌等多重因素影響，加權指數今重挫 795.17 點，收在 31,722.99 點，不僅跌破季線，更失守 32,000 點整數關卡。面對整個 3 月累計大跌逾 3,600 點、跌幅超過一成的市況，野村投信對此抱持「深蹲是為了騰飛」的樂觀看法，認為這反而是中長期布局的絕佳契機。

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野村投信全球整合投資方案部主管暨 00999A 野村台灣策略高息主動式 ETF 基金經理人游景德表示，回顧 2016 年以來台股數次「單月重挫千點」的情境，雖然當下的利空背景包含疫情或戰爭，但共同特徵在於，指數跌深後反而孕育出反彈空間。

游景德指出，歷史平均顯示台股在大跌後的 6 個月平均漲幅達 15.83%，一年後的正報酬機率極高。他強調，這「六個月時間軸」往往與美國期中選舉前夕重疊，美國政府傾向透過政策穩定市場以爭取支持，有利於風險性資產醞釀「選擇性行情」。

針對近期市場熱議的主動式 ETF，野村投信副總經理張繼文指出，傳統被動型月配高股息 ETF 常面臨投資人因擔心「補充保費」而在配息前拋售的「棄養潮」，導致操作上非常疲累。

在收益預期上，游景德分析，從長期的「總報酬」角度來看，過去 10 年長期年化股息殖利率約 6%，若加計資本利得，總報酬相當可觀。

關於 00999A 的核心選股邏輯，主動式 ETF 的優勢在於擁有極大的彈性調整空間。游景德具體拆解了「季節性輪動」策略：在 5 月至 9 月的除權息旺季，將主攻高股息股，配置比例可能達 60% 至 70%，聚焦在殖利率 7% 以上且具成長性的內需傳產與電子股；而在 9 月至 12 月的電子出貨旺季，則會將重心轉向「成長股」，特別是 AI 供應鏈，此時成長股比重會顯著高於高息股。

針對 AI 產業的現況，游景德強調，目前市場觀察重點在於「變現能力」與「基礎建設」。他認為，提供半導體基礎建設或給雲端運算業者（CSP）供應商的獲利最穩健，反觀一些容易被 AI 取代的軟體服務（SaaS）則是會避開的標的。