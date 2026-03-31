鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-01 00:50

台股近期殺聲隆隆，外資 31 日狂賣台股 807 億元，3 月於集中市場賣超 9682 億元，創史上單月最大賣超紀錄。國泰投信指出，台股首季遭受「外部地緣政治」與「內部清明連假」雙重干擾，受伊朗與以色列軍事緊張影響，避險情緒推升油金價格，美股科技股承壓，導致台股同步回檔，因評價面重估而進入整理期，操作上需嚴防非理性拋售。

外資單月提款近兆元 國泰投信：台股內外雙重干擾 嚴防非理性拋售。(圖：shutterstock)

國泰金控總經理李長庚日前於法說會提到「災難投資法」，認為當戰爭持續進行時，或許投資人可以將此時視為一個進場的機會點。

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主動國泰動能高息 (00400A-TW) 經理人梁恩溢則表示，面對短期震盪，投資人應保持冷靜，避免在情緒恐慌時過度減碼，台股正處於「短線看消息、長線看基本面」的轉折點，隨著 AI 代理人技術正式導入實體產線與高階商務審核，整體產業的生產力將迎來爆發性成長。在市場波動加劇之際，透過分批佈局策略，聚焦具備高護城河、高毛利與高現金流的標的，方能實踐「災難投資法」，提高於 2026 年收割成長紅利的機會。

值得注意的是，國泰投信旗下第一檔主動式台股 ETF 00400A 已經在上周 3 月 25 日成功完成基金募集，面臨 3 月底這波地緣政治引發的非理性修正，經理人梁恩溢指出，市場恐慌帶來的股價回檔，對剛握有充足現金準備進場的主動式基金而言，可視為是「彎腰撿鑽石」的布局良機。

不同於被動指數必須在固定時間，以固定權重進場，00400A 能利用主動管理的靈活性，在市場評價下修之際，精準承接基本面良好、卻因大盤拖累而跌破月線的「績優股」，以更具競爭力的持有成本，為投資人搶先卡位下一波 AI 熱潮的起漲點。

梁恩溢說明，00400A 採取主動管理優勢，預計將從 1900 多檔台股中，精選 50-60 檔核心成分股，面對台股震盪加劇與產業快速輪動，00400A 具備「成長攻擊、收益防守」雙主流配置策略，並搭配月配息機制，成分股當中的「高息股」可扮演關鍵的緩衝角色，透過篩選具備高股息率與高現金流的標的，有望在大盤震盪時，利用高息股的防禦特質支撐資產價值，成為投資人在波動局勢中布局的理想選擇。