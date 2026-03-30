鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-30 18:27

儘管近期中東戰爭延宕持續干擾資本市場，但國內最大 ETF 發行商元大投信看好美國科技股未來成長力，攜手美股指標 Nasdaq 指數公司合作，推出「元大納斯達克精選 (009820-TW)」，有別於富邦 NASDAQ(00662-TW) 與中信 NASDAQ(009800-TW)，009820 主張「增強成長型」，透過四種財務指標篩選，不只買到 AI 強勢股，更要納入各產業隱形冠軍，目前來看，除了輝達、微軟等 AI 大型企業外，Shopify、Booking Holdings 與直覺外科等非 AI 股都在前十大成分股之列。

美股自年初的樂觀情緒轉向回檔修正，其中，納斯達克指數 3 月截至 27 日止累計跌幅為 7.59%，第一季跌逾 1 成。不過，元大投顧團隊表示，雖然短期受戰爭、通膨與籌碼因素干擾，但美國經濟體質比預期來得好，今年 GDP 成長預測已上調至 2.4%，AI 長期趨勢不變。過去 2 年市場發現，單純具備大市值已不再是獲利保證，部分傳統巨頭因成長趨緩，反而成為指數表現的絆腳石。

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隨著全球雲端服務供應商 (CSP) 持續加強投資相關基礎建設，預估 2026 年八大主要 CSP 合計資本支出將超越 7100 億美元。目前企業全面導入核心流程的比例仍低，AI 應用滲透率預估 3 年內大幅成長，且與網路發展時代不同，當前 AI 企業已具備獲利能力創造現金流，本益比更為理性。

元大投信團隊指出，009820 所追蹤的「納斯達克 100 增強成長指數」，打破傳統以市值排名的迷思，從納斯達克 100 指數成分股中，精選出 30 檔在財務品質與成長潛力兼具的領漲個股，透過四大財務指標篩選，確保成分股具備真正的「成長力」。

首先是從過去 3 年每季研發費占該季營收平均比率來篩選，確保企業持續投入創新；第二是過去 3 年每季毛利率波動度，篩選具備技術壟斷力、獲利穩定的公司；第三為 3 年平均每股營收成長率，反映市場對產品的真實需求；第四為預期 2 年 EPS 平均成長率，鎖定未來上漲的關鍵動能。

據 Nasdaq 資料，「元大納斯達克精選」ETF 所追蹤的納斯達克 100 增強成長指數，自最早回測日 2006 年 11 月 30 日至 2025 年年底，價格報酬率為 2403%，遠超過同期間納斯達克 100 指數的 1310%；在 2023 至 2025 年 AI 起步成長期間，納斯達克 100 增強成長指數亦以 273%，顯著領先納斯達克 100 指數的 131%。

觀察前十大成分股名單，臉書 (Meta) 與輝達 (NVIDIA) 位居第一、二名，權重分別為 16.75%、16.36%；微軟 (Microsoft) 位列第三、權重 13.25%；博通 (Broadcom) 第四、權重 12.46%；艾司摩爾 (ASML) 第五、權重 8.79%。其餘分別為帕蘭提爾 Palantir 4.77%、Shopify 2.66%、直覺外科 (Intuitive Surgical) 2.55%、繽客 (Booking Holdings) 2.32% 高通 (Qualcomm) 2.28%。

元大投信團隊分析，4 月中下旬正值美股第一季財報公布，資訊科技產業預期獲利年增率可達 3 至 4 成。此外，美國報稅季後通常伴隨退稅資金回流股市，歷史統計顯示 4 月底進場後，3 個月至長期的指數報酬表現多呈逐步上揚趨勢。

元大投信表示，009820 發行價 10 元，將於 4 月 8 日至 4 月 14 日正式募集，經理費與保管費最具競爭力，是目前參與海外股票市場最親民的新選擇。儘管納斯達克掛牌之個股並非主打配息，但 009820 仍有規劃年配，預估首次除息落在 2027 年 1 月，股息於 2 月入帳。

元大投信同時提醒投資人，納斯達克 100 增強成長指數目前高度投資資訊科技、通訊服務類股，產業風險較為集中，且報酬表現聚焦 30 檔個股的同時，長期波動度也較納斯達克 100 指數略高，投資前應留意。