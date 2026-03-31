鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 20:20

隨著市場投資者評估美國可能退出伊朗戰爭的消息，歐洲天然氣價格周二 (31 日) 下跌。根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，美國總統川普已向幕僚表示，他正考慮在不要求完全重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的情況下，結束與伊朗的戰爭。

歐洲天然氣價格下跌 投資者評估川普是否及早退出伊朗戰爭 (圖:shutterstock)

歐洲天然氣基準——荷蘭 TTF 區下月期貨合約最新下跌 2.3%，來到每百萬瓦時 (MWh)53.73 歐元。在此之前，由於戰爭導致能源供應緊張，過去 1 個月內荷蘭 TTF 天然氣期貨價格已飆升超過 68%。

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川普政府官員透露，總統與幕僚評估後認為，若要執行重新開放荷姆茲海峽的軍事任務，衝突時間將會超出他所設定的「4 到 6 周」期限。川普判定，在達成削弱伊朗海軍力量與導彈庫存的主要目標後，美國將逐步縮減目前的敵對行動。

荷姆茲海峽是全球能源供應的命脈，約有五分之一的石油流動經過此處。在美、以對伊朗的戰爭中，德黑蘭當局利用水雷與導彈封鎖了該水道，並在過去 1 個月內多次攻擊企圖通過的油輪。

儘管川普曾設定 4 月 6 日為最後期限，要求伊朗重啟海峽，否則將對其關鍵能源與水資源基礎設施發動攻擊，但伊朗基本上拒絕了這項要求。據報導，華盛頓未來將轉向透過外交手段向德黑蘭施壓，或推動歐洲及波斯灣盟國主導重新開放海峽的行動。