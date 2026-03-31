鉅亨網新聞中心 2026-03-31 16:41

港股周二 (31 日) 迎來 3 月及首季的最後一個交易日，大市全日呈現反覆整固格局。恒生指數最終收報 24,788 點，微升 37 點或 0.15%；然而，總結整個 3 月份，港股表現低迷，恒指累計重挫 1,842 點，單月跌幅達 6.92%。若以今年年初至今計算，恒指累計跌幅為 3.29%。

恒生科技指數今日持續跑輸大市，全日收報 4,649 點，跌 40 點或 0.86%。科指本月表現尤為慘淡，累計跌幅接近 10%。重磅科網股「ATMXJ」全線走低，阿里巴巴、小米及美團均錄得超過 1% 的跌幅。

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能源板塊同樣走弱，主要受地緣政治消息影響。有報導指川普有意結束對伊朗的軍事行動，導致國際油價漲幅收窄，「三桶油」集體回吐，其中中國石油跌約 3.5%。此外，煤炭股因多間上市企業業績預減或預虧而普遍下跌，中國秦發跌逾 6%。

儘管大市疲軟，內地及香港金融股在績後受到追捧，成為支撐指數的主力。中銀香港收市漲 5.57%，工商銀行及建設銀行逆市向上，甚至創下逾 7 年新高。藍籌股中以醫藥板塊表現最亮眼，翰森製藥漲逾 7%，位居藍籌升幅榜首。此外，家電巨頭美的集團績後漲逾 6%。