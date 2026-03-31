袁志峰 2026-04-01 04:50

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【袁志峰專欄】中國3月製造業PMI高於預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周二港股表現分化，恒指升 0.2%，恒生科指跌 0.9%，成交減少，南向資金轉淨買入。長線投資者宜逐步加倉港股，預期恒指年底前回升至 27000-28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 67 點，早段最多曾漲 238 點，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 191 點，尾市反彈，收報 24788 點，升 37 點或 0.2%。成交額按日減 10% 至 2558 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。3 月份，恒生指數跌 6.9%，恒生科指跌 9.5%。

港股通南向資金轉淨買入約 7 億元。小米 (1810)、騰訊(700) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 9.1、4.3 及 0.9 億元淨買入。盈富基金 (2800)、中海油(883) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 29.8、12.8 及 7.6 億元淨賣出。3 月淨買入約 614 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指升 0.2%，成份股 47 升 42 跌 1 持平。翰森製藥 (3692) 漲逾 7%，為升幅最大藍籌。美的集團 (300) 及華潤萬象生活 (1209) 漲逾 6%。中銀香港 (2388) 及藥明生物 (2269) 漲逾 5%。農夫山泉 (9633) 及藥明康德 (2359) 升逾 3% 及 2%。滙豐 (5)、工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988) 及港交所 (388) 升逾 1%。比亞迪電子 (285) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。中海油 (883)、中石油(857)、中國神華(1088)、泡泡瑪特(9992)、信義光能(968) 及信義玻璃 (868) 跌逾 3%。中國宏橋 (1378)、寧德時代(3750)、華潤電力(836)、東方海外(316) 及申洲國際 (2313) 跌逾 2%。

恒生科指跌 0.9%，收報 4649 點，成份股 9 升 20 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、小米(1810)、美團(3690) 及網易 (9999) 跌逾 1%。比亞迪電子 (285) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大成份股。零跑汽車 (9863)、小鵬汽車(9868) 及地平線機器人 (9660) 跌逾 2%。中芯國際 (981)、理想汽車(2015)、京東健康(6618)、金山軟件(3888)、商湯(20) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 1%。美的集團 (300) 漲逾 6%，為升幅最大成份股。比亞迪 (1211) 持平。

板塊方面，電訊、內銀及本地銀行股上升，漲幅居前。中國移動 (941) 及中國電信 (728) 漲逾 1%。中銀香港 (2388) 及滙豐 (5) 漲逾 5% 及 1%。

煤炭、石油、礦產、光伏、港口及晶片股下跌，跌幅居前。中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 跌逾 5%，中國神華 (1088) 跌逾 3%。中海油 (883) 及中石油 (857) 跌逾 3%。江西銅業 (358) 跌逾 4%，中國鋁業 (2600) 及五礦資源 (1208) 跌逾 3%。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 跌逾 3%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 跌逾 6% 及 1%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 4% 及 1%。

周二上証指數平開，早段最多曾漲 0.7%，隨後輾轉下滑至收盤，以全日低位收市，收報 3891.86 點，跌 0.8%。深証成指跌 1.8%。科創 50 指數跌 2.6%。滬深兩市總成交約 19900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 800 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。3 月份，上証指數跌 6.5%，深証成指跌 7.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，3 月份製造業採購經理指數 (PMI) 升至 50.4，比上月升 1.4 個百分點，亦高於市場預期的 50.1。2 月製造業 PMI 為 49。3 月份非製造業商務活動指數升至 50.1，比上月上升 0.6 個百分點，亦高於市場預期的 49.9。(信報)

4) 個股訊息