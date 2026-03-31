鉅亨網新聞中心 2026-03-31 14:21

隨著 3 月 30 日收盤鐘聲響起，香港金融市場迎來了一場具備里程碑意義的變革。老牌港資券商耀才證券正式併入螞蟻集團版圖，由螞蟻集團 (688688-CN) 旗下的上海雲進資訊以約 28.14 億港元的總價，成功收購耀才證券 (01428-HK) 50.55% 的股權。

全牌照到手！螞蟻28億港元入主耀才 打通全球財富管理版圖。(圖:shutterstock)

隨著交割落定，這家在香港深耕近 30 年的「平傭一哥」正式告別葉茂林時代，由鄭艷蘭為首的「螞蟻系」高層進駐董事會，宣告著傳統證券經紀模式將與現代數位金融科技深度融合。

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耀才證券的創辦人葉茂林，在香港投資界素有「Money Hunter」之稱。他在 1995 年創立耀才，並於 2003 年香港政府取消最低佣金制度時，果斷將佣金率調降至 0.05%，這場價格戰不僅奠定了其市場地位，更讓耀才穩居香港證券買賣與孖展融資的前三甲。

然而，面對數位化浪潮的衝擊，這家擁有近 60 萬客戶、資產規模超 605 億港元的傳統券商也面臨挑戰。其現有的數位化體驗被不少用戶評為「不夠友好」，且客戶群體年齡偏高，極需注入新的技術動能。

對於年屆 74 歲且子女無意接班的葉茂林而言，將親手創立的基業託付給擁有強大技術儲備與全球視野的螞蟻集團，無疑是一個完美的退出選擇。

對於螞蟻集團來說，收購耀才證券的核心價值在於那張極其稀缺的「全牌照」。在香港金融市場，牌照是合規展業的敲門磚，而耀才手握證監會頒發的第 1、2、3、4、5、7、9 號全牌照，涵蓋了從證券交易、期貨到資產管理的全領域業務。

素喜智研研究員蘇筱芮分析指出，對比過往「自行孵化」的路徑，直接收購成熟牌照的確定性更高，且能大幅節省繁瑣的監管審核時間。

這張全牌照將與螞蟻現有的支付寶香港（AlipayHK）及虛擬銀行業務（Ant Bank）產生強大的協同效應，助力螞蟻在香港乃至全球範圍內打造完整的財富管理閉環。

這場收購不僅是牌照的獲取，更是螞蟻集團全球化戰略的重要棋子。新任執行董事鄭艷蘭此前擔任螞蟻財富海外業務籌備組組長，這一人事布局明確顯示出，耀才將成為螞蟻向全球擴張的「戰略通道」。

從二級市場的反應來看，這筆交易也被投資者視為雙贏。耀才在交割時的估值已較併購前成長約 4 倍，螞蟻所持股權的帳面收益更高達 80 億港元。耀才也已正式進入港股通名單，意味著未來將有更多內地資本能透過此平台參與香港及國際市場的互動。

螞蟻集團表示，將堅定看好香港經濟的長期發展，並致力於將領先的金融科技注入傳統券商動能，改善原本略顯陳舊的交易軟體體感，為耀才注入數位化基因。