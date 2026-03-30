〈港股盤後〉大型科網股走弱 恒指跌0.8% 黃金股逆市上揚
鉅亨網新聞中心
香港股市周一 (30 日) 震盪回落，主要指數在收盤時集體下跌。截至收盤，恒生指數下跌 0.81%，報 24750.79 點；恒生科技指數跌 1.84%，報 4690.08 點；國企指數跌 0.65%。儘管午間市場曾因地緣局勢傳出好消息而短暫衝高，但隨後隨即回落，市場觀望情緒濃厚。
盤面上，大型科技網路股普遍走弱。嗶哩嗶哩跌幅超過 3%，百度、騰訊、快手跌幅均逾 2%，阿里巴巴、小米及美團等龍頭股也紛紛飄綠。航空股跌幅居前，中國國航下跌超過 3%；分析指出，受美伊局勢影響，布蘭特原油價格飆升，對未進行燃油對沖的航空公司構成沉重成本壓力。
此外，光伏太陽能股表現疲軟，新特能源跌逾 5%，主要受 4 月起取消出口退稅政策及市場需求低迷影響。
新股市場今日表現極為火爆，四隻新股同日上市，其中極視角首日狂飆 150%，德適漲幅也超過 111%，瀚天天成則上漲 35%。
此外，部分個股因業績表現優異而受到資金青睞。石藥集團因盈利改善大漲近 14%，鋰電池龍頭贛鋒鋰業也因行業迎來拐點而上漲逾 9%。整體而言，雖然中東局勢稍見緩和，但市場仍受油價波動及政策變動影響，大盤目前仍處於底部震盪階段。
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