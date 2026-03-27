鉅亨網新聞中心 2026-03-27 15:20

隨著日元匯率再度逼近 160 心理關卡，市場傳出日本可能採取一項極為罕見的政策工具——透過做空原油期貨市場來間接干預匯率。不過全球分析師普遍困惑與質疑，認為其效果有限，甚至可能帶來更高風險。

日本傳要「做空石油救日元」 全球分析師滿頭問號。(圖:shutterstock)

‌



這項構想的核心邏輯源於近期油價與日元的高度連動。由於中東局勢持續動盪，國際油價飆升推高了日本的進口成本，迫使日本企業必須大量購入美元支付能源費用，進而加劇了日元的拋售。日本政府認為，若能透過在期貨市場放空壓低油價，就能有效減少購買原油所需的美元需求。

財務大臣片山皋月近日的發言也轉向抨擊原油市場的投機行為，強調政府已準備好在「所有陣線」採取行動，被視為為此非常規政策鋪路的訊號。

儘管日本法律允許在穩定匯率的前提下，使用外匯儲備操作期貨，但分析師普遍對此持懷疑態度。

三菱 UFJ 摩根士丹利證券的外匯策略師指出，日元弱勢的核心原因在於，美日利差以及美元的整體強勢，而非單純的能源投機。專家認為，即便日本動用百億美元規模的資金干預，在每日交易量驚人的全球原油市場中，也僅能產生短暫影響，更像是在為爭取中東局勢改善所做的「緩兵之計」。