日本傳要「做空石油救日元」 全球分析師滿頭問號
鉅亨網新聞中心
隨著日元匯率再度逼近 160 心理關卡，市場傳出日本可能採取一項極為罕見的政策工具——透過做空原油期貨市場來間接干預匯率。不過全球分析師普遍困惑與質疑，認為其效果有限，甚至可能帶來更高風險。
在傳統口頭干預與直接拋售美元效果不彰的情況下，東京方面正試圖從能源成本這個源頭著手，間接緩解日元的貶值壓力。
這項構想的核心邏輯源於近期油價與日元的高度連動。由於中東局勢持續動盪，國際油價飆升推高了日本的進口成本，迫使日本企業必須大量購入美元支付能源費用，進而加劇了日元的拋售。日本政府認為，若能透過在期貨市場放空壓低油價，就能有效減少購買原油所需的美元需求。
財務大臣片山皋月近日的發言也轉向抨擊原油市場的投機行為，強調政府已準備好在「所有陣線」採取行動，被視為為此非常規政策鋪路的訊號。
儘管日本法律允許在穩定匯率的前提下，使用外匯儲備操作期貨，但分析師普遍對此持懷疑態度。
三菱 UFJ 摩根士丹利證券的外匯策略師指出，日元弱勢的核心原因在於，美日利差以及美元的整體強勢，而非單純的能源投機。專家認為，即便日本動用百億美元規模的資金干預，在每日交易量驚人的全球原油市場中，也僅能產生短暫影響，更像是在為爭取中東局勢改善所做的「緩兵之計」。
更有分析人士直言，解決日元問題的關鍵在於實體的能源供應鏈與地緣政治，而非金融市場的空單。若缺乏美國等主要盟友的合作行動，日本單打獨鬥地干預原油期貨，不僅難以從根本上扭轉日元頹勢，更可能面臨油價持續走高所帶來的鉅額虧損風險。
隨著日元保衛戰進入新階段，這項「劍走偏鋒」的計畫最終能否落實，抑或只是另一種形式的言語威懾，全球投資人正屏息以待。
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