鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-31 20:18

美股周一持續下殺，美元指數一度衝破 100 大關，新台幣兌美元今 (31) 日力守 32 元整數大關，3 月累計狂貶 7.29 角，貶幅 2.28%，月線翻黑，創下 2022 年 10 月以來最大單月貶幅；第一季累計貶值 5.42 角或 1.69%，季線呈現連三貶。

台股指數今 (31) 日收盤大跌近 800 點，在外資大舉出逃下，新台幣兌美元同步走弱，盤中摜破 32 元大關，不過，出口商把握月底最後一個交易日拋匯，加上央行尾盤強勢介入，帶動匯價轉升 1.6 分，以 31.98 元作收，台北與元太外匯市場總成交值放大至 30.12 億美元。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.18%，韓元重貶 0.74%，新加坡幣貶值 0.07%，而日元與人民幣則升值 0.09%，新台幣亦小升 0.05%，主要亞幣升貶互見。

美伊戰火持續延燒，帶動國際油價衝破 100 美元，市場恐慌情緒蔓延，台股今天下跌 795.17 點，收在 31722.99 點，跌破季線，並失守 32000 點整數關卡。外資今天狂賣台股約 807 億元，3 月累計於集中市場賣超 9682 億元，創史上最大單月賣超金額紀錄。