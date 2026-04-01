甲骨文大漲6% 傳大裁員數千人 市場解讀為AI利多

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-01 08:20

《MarketWatch》報導，甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 成為最新一家在 AI 支出持續攀升之際進行大規模裁員的科技公司，消息激勵股價周二 (3 月 31 日) 大漲近 6%。

甲骨文周二大漲6%，傳大裁員數千人(圖：Shutterstock)

根據 CNBC 與 Business Insider 報導，該公司周二已在整體組織內啟動數千人的裁員行動。

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甲骨文股價上揚，顯示市場可能將裁員視為 AI 效率提升的正面訊號。這些人力縮減也可能是公司為了抵銷其他領域龐大 AI 投資而採取的成本刪減措施之一。

有關甲骨文可能裁員的消息其實已流傳數周。根據公司最新提交的 10-K 報告，截至 2025 年 5 月，甲骨文員工人數約為 162,000 人。

甲骨文股價今年以來已下跌約 24%，主要受到軟體股普遍賣壓，以及市場對其轉型 AI 雲端運算策略的疑慮影響。

投資人擔心，甲骨文傳統的資料庫業務可能會被 AI 競爭對手顛覆。此外，公司為像 OpenAI 等大型客戶建置資料中心，也引發市場憂慮其商業模式可能轉向較低獲利結構。由於對 AI 相關計畫投入龐大資金，甲骨文在 2025 會計年度的自由現金流已轉為負值。