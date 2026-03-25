鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 09:38

美國向伊朗提出「15 項條件」和談方案 有意停戰一個月大盤，消息傳出，亞股全面上漲，今 (25) 日台指期開盤上漲逾千點，台積電 (2330-TW) 開盤上漲 55 元，貢獻點數 445.3 點，帶動台股早盤以 32725.27 點開出後走高，大盤上漲近 1000 點，大舉收復 4 個交易日跌掉 1736.34 點的失地。

〈台股開盤〉期指先行漲千點 台積電帶隊報復性反彈收復連跌四天失土。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股早盤以 32725.27 點開出，最高來到 33551.54 點，一度大漲近千點，預估集中全場成交值 7651 億元，早盤集中市電子股上漲 3.18%，占大盤成交值 83%。

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資深證券分析師簡伯儀指出， 台股在中東戰事消息面影響之下，台股已經連續兩日收黑，在昨日外資賣壓減輕、期貨空單回補，預期台股將出現守住季線的反彈，但在 5 日線、10 日線又形成短線壓力，今日盤勢估計震盪幅度不會太大，大盤走勢將有利多方控盤。

三大法人 24 日在台股集中市場合計賣超 200.76 億元，外資在期貨市場翻多，昨天期貨交易買多單達 3445 口。未平倉口數淨額爲空單 34108 口。

鴻海 (2317-TW) 股價今天也上漲 2.56%，重登 200 元大關，最高價 201 元。

PCB 類股在消息面上，在已公布 2025 年獲利的 PCB 全製程廠中，賺回超過一個股本的包括，金像電 (2368-TW) 每股純益 19.48 元，健鼎 (3044-TW) 每股純益 19.45 元，高技 (5439-TW) 每股純益 13.74 元，以及昨天公布全年獲利的楠梓電 (2316-TW) 每股純益 13.38 元。統一證券指出，技術面觀察，昨日台股量縮黑 K，連續 2 個交易日失守短期均線。技術指標 KD、RSI 向下，MACD 黑色柱狀體放大，技術面仍屬弱勢震盪整理，仍須提防回測季線。OTC 指數量增上影線黑 K，收盤仍守穩月線之上。

在操作建議上，統一證券指出，美媒報導美伊雙方可能達成為期一個月的停火協議，最快周四開啟高級別談判，但仍待伊朗官方正式回應。台股連續 2 個交易日失守短期均線，儘管美伊談判傳出進展，台股今日有望反彈，但美伊戰事消息面詭譎多變仍須提防行情劇烈波動，且石油與天然氣設施修復期仍影響供給面，通膨隱 憂未除，牽動風險性資產價格，投資上建議控制持股水位，低接不追高。長線追蹤族群：台積電及先進製程 / 封裝相關、高速傳輸 (含光傳輸)、載板與 PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝、生技等族群。

最新美收盤震盪收低，市場持續消化中東局勢升溫與軍事動態。據報導，美國考慮向中東部署地面精銳部隊，以確保荷姆茲海峽航運暢通，同時私募信貸憂慮重燃，增添市場不確定性。

美股今晨主要指數收盤表現，道瓊工業指數下跌 84.41 點，或 0.18%，報 46,124.06 點。那斯達克指數下跌 184.87 點，或 0.84%，報 21,761.89 點。S&P 500 指數下跌 24.63 點，或 0.37%，報 6,556.37 點。費城半導體指數上漲 99.58 點，或 1.28%，報 7,872.71 點。NYSE FANG+ 指數下跌 286.55 點，或 1.99%，報 14,138.62 點。