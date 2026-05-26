鉅亨網新聞中心 2026-05-26 16:37

香港股市主要指數周一 (26 日) 走勢分化，恒生科技指數全天表現強勢，收盤上漲 1.59%，報 4946.88 點，恒生指數微跌 0.03%，報 25599.45 點，國企指數與紅籌指數分別上漲 0.3% 及 0.15%。

科技板塊成為今日盤面焦點。聯想集團股價飆升超過 15%，刷新歷史紀錄。該公司上周公佈的業績超預期，引發多家券商調升目標價，其中高盛更將其目標價大幅上調 71.4% 至 27 港元。

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半導體晶片股集體爆發，華虹半導體大漲逾 10%，中芯國際漲超 5%。市場熱度主要受到華為「韜 (τ) 定律」橫空出世的激勵，該定律以「時間縮放」重構性能提升路徑，帶動市場預期先進封裝、EDA 及成熟製程將同步迎來景氣拐點。此外，科網股走勢分化，網易漲逾 4%，但美團與京東分別下跌約 3% 與 2.5%。

有色金屬板塊多數走高，中國鋁業漲幅超過 9%，洛陽鉬業與招金礦業錄得顯著漲幅。上漲動力主要來自兩方面：一是供應收緊預期，全球最大鋁土礦生產國幾內亞確認將於 2026 年 6 月實施出口管制，此舉直接推升氧化鋁期貨價格。二是宏觀環境改善，美伊和談取得突破、荷姆茲海峽重開曙光緩解了供應鏈擔憂；儘管聯準會言論偏鷹，但市場已提前定價，工業金屬價格呈現觸底回升。

今日多間企業進行回購，其中騰訊控股斥資 5 億港元回購 113.2 萬股，中遠海控、友邦保險等亦有回購動作。此外，海底撈獲控股張勇增持逾 1100 萬股。