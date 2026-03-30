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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-149.9點至4628.11點，跌幅3.14%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日10:35，恆生科技指數下跌149.9點（或3.14%），暫報4628.11點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.94%
  • 近 1 月：-7%
  • 近 3 月：-12.86%
  • 近 6 月：-24.45%
  • 今年以來：-13.38%

焦點個股


禽畜肉類概念領跌-13.86%。其中 百利達集團控股(08179-HK) 下跌 66.67% ; 中糧家佳康(01610-HK) 下跌 2.24% ; 萬洲國際(00288-HK) 下跌 0.39% 。

航空、航天及國防概念領跌-5.03%。其中 航天控股(00031-HK) 下跌 5.21% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 下跌 4.7% ; 中航科工(02357-HK) 下跌 3.16% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數禽畜肉類航空、航天及國防

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百利達集團控股0.004-66.7%
中糧家佳康1.320-1.49%
萬洲國際10.300+0.00%
航天控股0.455-5.21%
大陸航空科技控股0.142-4.70%
中航科工3.370-3.16%

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