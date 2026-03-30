袁志峰 2026-03-31 04:50

今日推介 - 南方恒生科指 (3033, $4.59), 目標價 $5.05, 止損價 $4.40

【袁志峰專欄】中銀香港(2388)業績勝預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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中東局勢仍具不確定性，周一港股下跌，成交增加，南向資金維持淨賣出，主要減持大盤指數 ETF。長線投資者宜逐步加倉港股，預期恒指年底前回升至 27000-28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 419 點，早段最多曾跌 542 點，隨後輾轉上揚，午後跌幅一度收窄至 140 點，收報 24750 點，跌 201 點或 0.8%。成交額按日增 8% 至 2854 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金淨賣出約 25 億元。騰訊 (700) 錄得 6.1 億元淨買入。盈富基金 (2800)、南方恒生科指(3033) 及恒生國指 (2828) 錄得 38.5、13.4 及 11.8 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 607 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 0.8%，成份股 25 升 64 跌 1 持平。中國宏橋 (1378) 及長江基建 (1038) 漲逾 3% 及 2%，為升幅最大藍籌。工商銀行 (1398)、建設銀行(939)、中石油(857)、農夫山泉(9633)、翰森製藥(3692) 及華潤啤酒 (291) 升逾 1%。申洲國際 (2313) 及海爾智家 (6690) 跌逾 8% 及 5%，為跌幅最大藍籌。信義光能 (968)、金沙中國(1928)、李寧(2331) 及藥明生物 (2269) 跌逾 3%。港交所 (388)、創科實業(669)、中國人壽(2628)、銀河娛樂(27)、恒基地產(12)、京東物流(2618)、新奥能源(2628) 及洛陽钼業 (3993) 跌逾 2%。攜程 (9961) 及中銀香港 (2388) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.8%，收報 4690 點，成份股 29 跌 1 持平。大型科技股跑輸大市，阿里 (9988)、小米(1810) 及美團 (3690) 跌逾 1%，騰訊 (700)、快手(1024) 及百度 (9888) 跌逾 2%。海爾智家 (6690) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 4%。美的集團 (300)、金山軟件(3888)、金蝶國際(268) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 3%。騰訊音樂 (1698)、中芯國際(981)、蔚來(9866) 及同程旅行 (780) 跌逾 2%。商湯 (20) 持平，為表現最佳成份股。

板塊方面，鋁製品、黃金及內銀股逆市上升。中國宏橋 (1378) 及中國鋁業 (2600) 漲逾 3% 及 7%。招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 漲逾 4%。工商銀行 (1398) 及建設銀行 (939) 漲逾 1%。

家電、軟件、航空、旅遊及紙製品股跑輸大市，跌幅居前。海信家電 (921) 及海爾智家 (6690) 跌逾 6% 及 5%。金山軟件 (3888)、金蝶國際(268) 及中國軟件 (354) 跌逾 3%。中國國航 (753) 跌逾 3%，東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 2%。華住集團 (1179) 及同程旅行 (780) 跌逾 3% 及 2%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 跌 4% 及 2%。

周一上証指數低開 0.8%，早段最多曾跌 1.0%，隨後輾轉上揚至收盤，以接近全日高位收市，收報 3923.29 點，升 0.2%。深証成指跌 0.3%。科創 50 指數跌 0.8%。滬深兩市總成交約 19200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 600 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 個股訊息

中銀香港 (2388) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 401.21 億元，按年增長 4.9%。派末期息 1.255 元，連同前 3 次中期息，全年共派 2.125 元，按年增長 6.8%。派息比率為 56%，提升 1 個百分點。期內，提取減值準備前之淨經營收入 770.19 億元，按年增長 8.1%。(信報)

中國銀行 (3988) 公布，截至去年底止年度業績，股東應佔盈利 2430.21 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 2.2%。派末期息每股 0.1169 元，連同中期息 0.1094 元，全年共派息 0.2263 元，減少 6.6%。期內，營業收入 6598.66 億元，按年升 4.3%。(信報)

農業銀行 (1288) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔淨利潤 2910.41 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 3.2%。派末期息每股 0.13 元，連同中期息 0.1195 元，全年共派 0.2495 元。期內，營業收入 7251.31 億元，按年上升 1.9%。(信報)