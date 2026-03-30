鉅亨網新聞中心 2026-03-30 14:20

據《wccftech》報導，DDR5 記憶體價格在連漲數個月之後，近日出現普遍下跌。其中 Corsair 套裝產品在 Amazon 和 Newegg 上的價格降幅高達 110 美元。

報導稱，記憶體這波突然降價，普遍被認為與 Google (GOOGL-US) 最近發表的 TurboQuant AI 壓縮演算法有關。這項技術號稱能將 AI 工作負載的記憶體需求降低多達 6 倍，引發了投資者對於長期需求減少的擔憂，進而導致美光（Micron）等 DRAM 供應商的股票遭到大規模拋售。

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雖然價格下跌為電腦組裝者提供了暫時的壓力緩解，但專家們對於這是否代表一種長期趨勢仍持保留態度，因為全球記憶體供應依然吃緊，且由 AI 驅動的需求仍在持續增長。

市場現貨價格急跌

在國際市場，亞馬遜與 Newegg 等電商平台上，Corsair 32GB DDR5 套裝價格從 490 美元的高點回落至約 379.99 美元，跌幅超過 110 美元。

陸媒報導，在中國市場，主流 16GB DDR5 記憶體條從 2025 年 12 月的 1000 元人民幣高位跌至約 700 元，跌幅驚人。更有批發商透露，市場出現單日暴跌超過 100 元的情況，導致前期大量囤貨的賣家開始恐慌性拋售。

需求枯竭與 AI 算法技術成導火線

此次價格崩盤的主要原因在於需求端嚴重萎縮。由於此前價格漲幅過大，已遠超消費者預期，非剛需用戶普遍持幣觀望，銷量較去年 11 月前下滑逾 60%。

此外，技術進步帶來的需求預期改變也成為拋售的誘因。Google 近期發布的「TurboQuant」壓縮算法，宣稱可減少 AI 大型語言模型運作時至少 60% 的記憶體占用。輝達 (NVDA-US) 推出的 KVTC 技術據稱更能讓記憶體占用縮減最高 20 倍。投資者擔心這將大幅減輕對 AI 硬體的需求，進而動搖記憶體產業的增長基礎。

分析師觀點分歧

現貨市場的寒意迅速傳導至資本市場。過去一周，記憶體大廠美光科技 (MU-US) 股價從高點暴跌約 24%，SanDisk(SNDK-US) 跌幅接近 20%。美國記憶體股在一周內市值蒸發近 1000 億美元。

針對後市，專家看法兩極。 分析師 Dan Nystedt 指出，智慧型手機製造商拒絕接受高價記憶體是周期見頂的信號，認為這僅是傳統「豬周期」的重演。中國工信部專家盤和林也認為，記憶體作為快速迭代產品，長期不可能短缺，未來價格難有支撐。