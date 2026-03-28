鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-28 14:00

美銀認為記憶體恐慌賣壓反成買點(圖：Shutterstock)

分析師 Vivek Arya 周五 (27 日) 在報告中表示，市場對高頻寬記憶體 (HBM) 需求的擔憂被過度放大，並指出，「AI 資本支出才是驗證 AI 需求的關鍵指標，而不是效率提升措施。」

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這波疑慮主要來自 Google 的 TurboQuant 技術，該技術「可在不犧牲準確度的情況下，將 KV 快取記憶體需求最多降低 6 倍」。

美光 (Micron Technology)(MU-US) 股價周五反彈，但這周大跌逾 15%，而費城半導體指數周五仍跌 1.6%。

不過 BofA 指出，「像 TurboQuant 這類壓縮技術並非新事物」，並指 Google 過去 18 個月已發表類似方法，同時還將 2026 年資本支出預估大幅上調 100%，至約 1,800 億美元。

BofA 進一步指出，Google 即將推出的 TPU v7 將搭載「192GB 的 HBM，為前一代 TPUv6(32GB)的 6 倍」，而輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US) 與 Meta(META-US)等公司未來晶片也都將導入更多記憶體。

報告寫道，「我們仍認為 AI 記憶體需求強勁，效率提升更可能推動模型規模擴大，而非降低記憶體需求。」