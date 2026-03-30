記憶體太貴逼轉單！蘋果iPhone傳採用長江存儲 打破韓廠漲價壟斷
鉅亨網新聞中心
產業鏈消息傳出，蘋果 (AAPL-US) 正計劃調整供應鏈策略，預計在中國市場銷售的 iPhone 中採用長江存儲（YMTC）生產的 NAND 快閃記憶體晶片。此舉被視為蘋果在面對全球記憶體價格飆漲與利潤壓力下，尋求成本控制與供應鏈多元化的關鍵一步。
自去年下半年起，全球記憶體晶片進入漲價週期，三星與 SK 海力士等傳統供應商紛紛調升合約價，使蘋果面臨龐大的採購成本壓力。
據悉，蘋果目前單顆 LPDDR5X 記憶體晶片的成本已達 70 美元，且在談判中幾乎缺乏議價主動權。為了打破韓系大廠的供應壟斷並重奪議價權，蘋果轉向尋求本土供應鏈的支持。
長江存儲憑藉自研的 Xtacking 4.0 技術，已成功量產 300 層以上的 3D NAND 快閃記憶體，性能足以對標國際頂尖旗艦產品，並能滿足蘋果對品控的嚴格要求。
市場分析認為，蘋果僅在中國市場機型採用長江存儲晶片，是兼顧成本與地緣政治風險的最優選擇，既能利用本土供應降低成本、保障利潤，也能有效規避美國國內的輿論與政策壓力。
此次合作若成真，將對產業格局產生深遠影響。對蘋果而言，新供應商的加入有助於鞏固其市場競爭優勢；對中國半導體產業來說，無疑意味著國產記憶體技術在國際大廠供應鏈中的重大突破，將進一步加速中國半導體國產化的進程，實現雙贏局面。
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