鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-29 12:11

台灣中油宣布，自明（30) 日凌晨零時起，國內汽、柴油價格每公升將分別調漲 1.7 元及 1.5 元。調整後的參考零售價格為 92 無鉛汽油每公升 32.4 元、95 無鉛汽油每公升 33.9 元、98 無鉛汽油每公升 35.9 元，以及超級柴油每公升 31 元。累計自戰爭爆發至今，已調漲 3 次，汽油每公升已調升 3.7 元。中油配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，預估累計吸收金額已超過 69.9 億元。

回顧這一個月來的油價波動，2 月 28 日戰爭剛爆發時，中油於 3 月 2 日率先調漲汽油 0.2 元，隨後兩週（3 月 9 日、16 日）雖然國際油價蠢動，但在政府穩定物價政策及亞鄰最低價原則下，中油全數吸收漲幅，油價維持不動。然而，隨著伊朗封鎖荷姆茲海峽且攻擊能源設施，國際油價失控飆升，中油與政府雖擴大平穩機制吸收比率至 75%，但 3 月 23 日仍被迫調漲汽油 1.8 元，寫下近年單次最大漲幅；加上本週續漲 1.7 元，顯示地緣政治對國內能源成本的壓力已達臨界點。

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根據中油估算，本週汽、柴油原應各調漲 10.9 元及 13 元，為減輕民眾負擔，政府與中油合計吸收汽油每公升 9.2 元、柴油 11.5 元。

自 2 月 28 日戰事起至 3 月 29 日止，中油配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，預估累計吸收金額已超過 69.9 億元。行政院長卓榮泰日前已指示經濟部密切監控物價，並研議相關專案融資以減輕中油財務負擔，強調將以維持民生物價穩定為首要目標。

中油呼籲，儘管國內油價調整由政府層層把關，維持在亞鄰國家最低價，但在戰爭因素未消除前，油價仍可能處於高檔震盪。民眾實際加油價格應以各營業點現場公告為準，政府也將視局勢變化，隨時調整補貼力道與平穩機制。

表：美伊戰爭爆發後歷次油價調整紀錄