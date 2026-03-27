鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-27 20:26

總統賴清德今 (27) 日下午視導「國家中山科學研究院」時表示，政府強化國家力量，主要分為國防力量、經濟韌性及全民防衛三大部分，他除了期許中科院秉持專業及使命感，持續研發相關技術以落實國防自主外，也強調台灣將與國際社會共同合作、強化國防韌性，讓國家更安全。

賴清德：期許落實國防自主 重申強化國防、經濟韌性讓台灣更安全。(圖:總統府提供)

賴清德抵達中科院後，聽取「台灣之盾」概念說明簡報及「海空戰力提升計畫執行現況報告」，瞭解雄風飛彈、天弓飛彈組裝流程及其成果展示。

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賴清德致詞時指出，面對中國威脅，必須強化國家力量，強化國家力量主要分為三部分：第一是國防力量，第二是經濟韌性，第三是全民防衛，其中經濟不僅要發展得好，更要具備韌性，而中科院則肩負強化國防力量的責任。

賴清德也進一步表示，政府要推動的「國防特別預算條例」，其目的之一就是要落實國防自主，除了對外的軍事採購，更要透過中科院研發相關技術，與國際社會共同合作，才能落實國防自主，相信只有國防自主，才能強化國防韌性，國家與國防的力量才能持續強大並永續發展。