全球首封！事故頻傳引監管 中國2027起禁用隱藏車門把
鉅亨網編譯許家華
中國政府針對電動車設計祭出全球首例監管措施，宣布將全面禁止隱藏式車門把手，矛頭直指由特斯拉 (TSLA-US) 帶動的極簡設計風潮。新規由中國工業和資訊化部發布，要求所有在中國銷售的汽車必須配備內外機械式開門裝置，以確保在事故或斷電情況下仍可正常開門，提升行車安全。
根據規定，新標準將自 2027 年 1 月 1 日起適用於新車型，已獲批准上市的車款則需在 2029 年前完成設計調整。除尾門外，所有車門均須具備可手動操作的機械把手，並需確保在極端情況下仍可開啟。
隱藏式或彈出式門把設計近年廣泛應用於電動車，透過感應或按壓方式啟動，不僅提升外觀科技感，也有助降低風阻。不過監管機構指出，該設計在碰撞或電力中斷時可能失效，導致乘客受困車內，成為重大安全隱患。
政策出台的背景，是近年多起事故引發關注。其中包括一宗涉及中國電動車品牌小米的致命車禍，事故後車門無法開啟，影響救援效率，最終導致人員傷亡，進一步促使監管機構加速立法。
去年，美國汽車安全監管機構對特斯拉 Model 3 轎車的緊急車門釋放控制系統展開缺陷調查。特斯拉當時未對此調查置評，而今針對中國電動車設計新規定也未立即回應置評請求。
目前隱藏式門把在市場滲透率已相當高，約有 60% 的暢銷新能源車採用類似設計。這些設計最早由特斯拉引入，隨後被全球車廠廣泛採用，成為電動車的重要辨識特徵之一。
分析指出，中國作為全球最大電動車市場，此次禁令將對全球汽車設計產生深遠影響。未來車廠可能被迫重新調整設計方向，在美觀與安全之間重新取得平衡，甚至帶動歐美監管機構跟進制定類似標準。
此外，新規也要求車內必須設置清楚的操作標示，以確保乘客在緊急情況下能快速找到開門方式。業界預期，此舉將增加車廠設計與生產成本，尤其對主打外觀創新的電動車品牌衝擊較大。
整體而言，中國此次政策被視為在電動車安全標準上的重要轉折點，象徵監管重心由設計創新轉向實用安全，也可能重新定義未來全球汽車產業的發展方向。
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