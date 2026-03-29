鉅亨網編譯許家華 2026-03-29 09:20

分析師表示，蘋果正有意擴大價格帶，一方面向較低價位市場延伸以提升市占率，另一方面則調升高階機型價格，以維持其在產業中領先的利潤水準。這種「價格分層」策略，被認為與三星在 2009 年至 2013 年間的發展模式高度相似，當時三星全球市占率從 4% 大幅攀升至 32%。

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報告指出，此一轉變代表蘋果逐步擺脫過去相對精簡的產品線，轉而打造更細緻、多層次的產品組合，以涵蓋不同消費能力族群。透過增加不同價位的硬體產品，蘋果得以在記憶體供應緊張與入門市場競爭空隙中尋找機會，同時避免削弱品牌高端形象。

伯恩斯坦認為，該策略有助於蘋果在新興市場推升出貨量，並透過高階「Pro」與「Ultra」系列產品對沖零組件成本上升與通膨壓力。然而，這種以出貨量為導向的策略，長期對硬體毛利率的影響仍有待觀察。報告也提醒，三星當年的成功雖帶來市占大幅成長，但同時仰賴高度複雜的供應鏈與多元製造能力。

儘管如此，分析師仍維持對蘋果股票「優於大盤」評級，並給予 340 美元目標價，理由在於其生態系黏著度與服務業務收入具備結構性優勢，這也是三星在早期擴張時所欠缺的關鍵能力。