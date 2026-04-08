鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-08 18:34

台股今 (8) 日終場以最高點 34761.38 點作收，上漲 1531.56 點，創下台股收盤第二大漲點，並站穩所有短均線之上，成交量 8562.6 億元，其中外資買超 1177.73 億元，創下歷史第二大買超，大舉買超面板雙虎群創 13.2 萬張、友達 7.7 萬張，以及台積電 1.84 萬張。

觀察三大法人今日動向，合計買超 1579.25 億元，外資、投信、自營商同站買方，外資買超 1177.73 億元，呈連二買；投信買超 42.84 億元，呈連六買；自營商買超 358.68 億元，呈連二買。

‌



外資大舉買入群創 13.2 萬張，也買超同為面板族群的友達 7.7 萬張。ETF 商品方面則大舉敲進 0050 元大台灣 50 9.6 萬張、00981A 主動統一台股增長 5.1 萬張、00991A 主動復華未來 50 4.4 萬張，並買入 00990A 主動元大 AI 新經濟 3.9 萬張、00878 國泰永續高股息 3.9 萬張、00919 群益台灣精選高息 3.3 萬張，另外也買超金融股凱基金 4.4 萬張，並敲進廣達 3.4 萬張。

外資主要賣超華通 2 萬張，並賣超聯茂 5976 張、南電 5476 張，也賣出陽明 8509 張、台泥 6467 張、台塑化 6289 張；並賣超化工股永光 5765 張、00642U 期元大 S&P 石油 6727 張、00985B 群益 ESG 投等債 0-5 6270 張、晶豪科 1.1 萬張。

投信主要買超聯電 2.4 萬張，也買超啟碁、南亞各 4199 張、3278 張、聯強 1917 張。金融股方面則敲進元大金 3016 張、國泰金 2542 張、中信金 2540 張，並買入兆豐金 2360 張、富邦金 1384 張，並敲進 ETF 商品 00900 富邦特選高股息 30 3000 張。