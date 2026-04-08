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截至台北時間2026年4月9日07:55，彙整前一日公布3月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計707家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|寶徠-建材營造業
|1.03億
|67527.5%
|駿吉-KY-電機機械
|5,003萬
|2218.3%
|合騏-其他業
|8,294萬
|1218.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|寶徠-建材營造業
|1.03億
|94826.6%
|寬魚國際-文化創意業
|5.14億
|554.8%
|皇將-生技醫療業
|1.45億
|413.2%
截至目前，已公布3月營收報告（資本額<50億）的家數累計達707家。其中營收年增大於 25％有203家，年增小於-20％有91家。
3月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|77家
|介於10～50億
|>= 0%
|108家
|介於10～50億
|< 0%
|57家
|介於10～50億
|<= -20%
|63家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|126家
|小於10億
|>= 0%
|172家
|小於10億
|< 0%
|75家
|小於10億
|<= -20%
|63家
3月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|寶徠-建材營造業
|1.03億
|67527.5%
|全福生技-生技醫療業
|120萬
|3548.5%
|駿吉-KY-電機機械
|5,003萬
|2218.3%
|鑫龍騰-建材營造業
|6.45億
|1427.8%
|合騏-其他業
|8,294萬
|1218.6%
3月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|寶徠-建材營造業
|1.03億
|94826.6%
|台新藥-生技醫療業
|4,411萬
|3272.6%
|寬魚國際-文化創意業
|5.14億
|554.8%
|禾榮科-生技醫療業
|103萬
|441.6%
|皇將-生技醫療業
|1.45億
|413.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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