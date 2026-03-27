鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 19:00

美國參議院於周五 (27 日) 凌晨通過了一項撥款法案，將為國土安全部 (DHS) 的大部分單位提供運作資金，此舉旨在結束長期以來的政府局部停擺。這場停擺先前已嚴重干擾機場安檢，並對受伊朗戰爭動盪影響的經濟造成威脅。該法案目前仍需送交眾議院表決，並由總統川普簽署方能正式生效。

機場延誤風波後 美參議院通過國土安全部撥款法案(圖:shutterstock)

機場危機迫使國會讓步 此次預算僵局導致國土安全部自 2 月 14 日起便缺乏經常性撥款，許多運輸安全管理局 (TSA) 人員因領不到薪水而集體請假或辭職。據統計，停擺期間已有超過 480 名 TSA 員工離職。

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亞特蘭大、休士頓與紐約等主要機場出現史無前例的排隊長龍，挫折的旅客面臨錯過班機的風險，這股壓力最終迫使國會議員尋求快速解決方案。

為了緩解機場亂象，川普總統周四採取了罕見舉措，宣布將動用 2025 年稅收與支出法案的資金來支付 TSA 官員薪資。此舉雖然繞過了國會對聯邦預算的掌控權，但也稍微減輕了立法者的壓力。

根據協議內容，共和黨人最終接受了民主黨的提議，僅資助國土安全部的大部分運作，但暫時排除移民及海關執法局 (ICE) 與邊境巡邏隊 (Border Patrol) 的撥款。

民主黨人先前堅持，資助這些機構必須伴隨更多移民執法的限制，包括強制配戴執法紀錄器及禁止執法人員戴口罩等要求，但共和黨人以安全與行政效率為由予以拒絕。

參議院撥款委員會主席、共和黨籍參議員柯林斯 (Susan Collins) 對此表示批評，認為拒絕資助 ICE 與邊境巡邏隊將使國家安全受損。共和黨計畫稍後透過另一項預算程序，試圖以微弱的多數優勢獨力通過相關資助案，但多數黨領袖圖恩 (John Thune) 坦言，這項後續法案成功的難度極高。

在談判過程中，川普曾要求共和黨人除非參議院通過《救美國法案》(SAVE America Act)——一項要求選民提供公民身分證明與照片證件的投票法案，否則拒絕任何預算妥協。他甚至敦促議員為了這項法案留在華盛頓過復活節。然而，圖恩認為將此與國土安全部經費掛鉤「並不現實」。