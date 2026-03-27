川習會前 中國宣布對美發起兩項貿易壁壘調查 反制川普政府的301調查

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 18:35

針對美國政府近期對中國發起的「301 調查」，中國商務部周五 (27 日) 宣布，依據國內相關法律規定，對美國採取對等反制措施，分別就美國破壞全球產供鏈以及阻礙綠色產品貿易的行為，發起兩項貿易壁壘調查。

中國宣布對美發起兩項貿易壁壘調查 反制川普政府的301調查(圖:shutterstock)

此次行動被視為北京對川普政府近期貿易施壓的直接回擊。本月早些時候，美國貿易代表辦公室 (USTR) 以產能過剩及未有效禁止強迫勞動產品進口為由，對包括中國在內的經濟體發起「301 調查」。中國商務部對此表示「強烈不滿及堅決反對」，認為美方的做法屬於單邊主義行為，並強調中方保留採取必要措施以維護自身權益的權利。

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根據中國商務部的聲明，第一項調查聚焦於美國對全球產供鏈的破壞。中方指控美方限制中國產品進入美國市場，並對高新技術產品實施對中國出口管制，同時禁止關鍵領域的雙向投資。第二項調查則針對綠色產品貿易，北京指出美方設置貿易障礙，限制中國再生能源產品出口，並阻礙了綠色技術的國際合作。

中方認為，這些做法不僅損害中國企業利益，更可能違反了世界貿易組織 (WTO) 的規則及雙邊簽署的經貿條約。

這兩項調查的法定期限為六個月，必要時可延長三個月。

儘管貿易爭端再起，兩國仍尋求維持外交接觸。美國總統川普預計將於 5 月中旬訪問中國，與習近平舉行峰會，該行程此前曾因中東衝突而推遲。中國商務部長王文濤在喀麥隆的一場會議中，引用習近平的說法，強調貿易是中美關係的「壓艙石」，並敦促美方避免「惡性競爭」，落實兩國領導人先前達成的共識。