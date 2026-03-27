鉅亨網記者黃皓宸
美國稱戰爭結束的談判進行中，又揚言摧毀伊朗，地緣政治動盪加劇，引發油價飆漲，台股今 (27) 日加上權值電子、金融股表現疲軟，指數開低走高，早盤一度重挫 668 點跌幅至 1.8%，失守 3 萬 3 千點，僅 PCB，低軌衛星概念網通、光通訊及戰爭受惠塑化、玻璃、造紙股表現較佳，尾盤跌幅收斂下，終場收 33,112.59 點，下跌 225.03 點或 0.67%，成交量收 6,311 億元，較前日縮近千億，周 K 終結連 2 紅收黑，全周跌 431.29 點，跌幅 1.29%。
櫃買指數 (OTC) 部分，同為開低走高，但尾盤翻紅漲 0.68% 站上所有均線，表現優於上市指數。
盤面上，今日權值股部分，台積電 (2330-TW) 跌 20 元或 1.09%，收 1,820 元失守 5 日線；聯發科 (2454-TW) 跌 0.31%、鴻海 (2317-TW) 跌 0.49 失守 200 元大關；日月光投控 (3711-TW) 跌 1.53%。
二線塑化股部分則因油價大漲，近日伊朗再實施「選擇性封鎖」，僅允許中國、印度、俄羅斯等 5 國船隻通行，台達化 (1305-TW) 漲停板，信立 (4303-TW)、台聚 (1304-TW)、台塑化 (6505-TW)、台苯 (1310-TW) 逆勢上揚 1-2%。
PCB 類股部分受惠低軌衛星 SpaceX，最快近日遞交 IPO，包括華通 (2313-TW)、定穎投控 (3715-TW)、聯茂 (6213-TW) 飆漲停板，達勝 (7419-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 漲半根停版。
光通訊族群部分除了東典光電 (6588-TW)、IET-KY (4971-TW) 漲停，其他光通訊股，包括統新 (6426-TW)、波若威 (3163-TW)、前鼎 (4908-TW) 漲幅也有半根停板。
法人指出，美國科技股強弱分歧，在地緣戰事詭譎多變下，台股短線存疑慮，惟短線若美國近期對伊朗發動戰事形成短線震盪，也可能成為利空測試下檔支撐契機，投資人可根據近期題材逢低布局，避免過度追高。
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