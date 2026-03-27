美國稱戰爭結束的談判進行中，又揚言摧毀伊朗，地緣政治動盪加劇，引發油價飆漲，台股今 (27) 日加上權值電子、金融股表現疲軟，指數開低走高，早盤一度重挫 668 點跌幅至 1.8%，失守 3 萬 3 千點，僅 PCB，低軌衛星概念網通、光通訊及戰爭受惠塑化、玻璃、造紙股表現較佳，尾盤跌幅收斂下，終場收 33,112.59 點，下跌 225.03 點或 0.67%，成交量收 6,311 億元，較前日縮近千億，周 K 終結連 2 紅收黑，全周跌 431.29 點，跌幅 1.29%。