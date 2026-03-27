鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-27 11:32

卜蜂 (1215-TW) 食品持續深耕產品品質與風味研發，連續三年榮獲國際權威「ITI 國際風味評鑑（Superior Taste Award）」肯定，成為台灣少數於國際舞台穩定摘星的食品品牌。ITI 評鑑由專業主廚與品評團隊進行盲測，針對風味、口感與整體表現進行評分，具高度公信力。

卜蜂指出，本次獲獎產品包含「青花椒香香雞柳條」、「蒜香烤雞翅」、「紅燒棒腿」、「黑松露奶油燉雞 」，展現卜蜂在雞肉調理食品領域的多元實力。其中青花椒系列產品更因獨特風味，成為市場關注焦點。

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卜蜂食品連三年摘星 ITI 國際風味評鑑。(圖：止蜂提供)

延續國際評鑑的肯定，卜蜂今年持續深化產品布局，並進一步強化風味研發策略，讓產品從單一品項延伸至完整風味系列，提供消費者更多元的選擇體驗。青花椒系列產品涵蓋即食雞胸肉、醃漬雞腿排與預炸調理食品等多元品類，其中「青花椒去骨雞腿排」榮獲 2025 年 ITI 一星肯定，而「青花椒香香雞柳條」亦於 2026 年再度摘星，成為品牌代表性商品之一。

在風味發展上，卜蜂同步掌握市場趨勢，從經典風味延伸至話題性口味，持續拓展即食雞胸肉產品。除主打微麻香氣的「御麻青花椒雞胸肉」外，亦推出「柚見果香雞胸肉」(榮獲 2025ITI 一星獎) 與「喔耶香菜雞胸肉」，透過清爽果香與濃郁草本氣息，打造具辨識度的風味組合，回應消費者對新興口味的需求。