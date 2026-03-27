由於美伊談判陷入僵局，油價與美債殖利率雙雙攀升，壓抑市場情緒，台股今 (27) 日早盤開低表態，一度重挫 668 點，下探至 32669 點，跌破 3 萬 3 千點與五日線關卡，但在低接買盤進場下，跌幅已逐步收斂，預計今日成交量 6400 億元，較昨日減少；今天同時收周線，尾盤若不能扭轉跌勢 ，周線恐翻黑。

美伊開戰進入第四周尾聲，美國總統川普曾宣稱戰爭將維持四至六周，如今僅剩兩周時間，但距離雙方停戰仍有一段距離，也讓市場擔憂雙方戰事拉長的可能性，美股四大指數昨晚皆下挫超過 1%，與台股高度連動的費半更是重挫 4.79%，今日亞股包括日股、韓股也分別下跌 1%、3%。