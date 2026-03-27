鉅亨網記者魏志豪 台北
由於美伊談判陷入僵局，油價與美債殖利率雙雙攀升，壓抑市場情緒，台股今 (27) 日早盤開低表態，一度重挫 668 點，下探至 32669 點，跌破 3 萬 3 千點與五日線關卡，但在低接買盤進場下，跌幅已逐步收斂，預計今日成交量 6400 億元，較昨日減少；今天同時收周線，尾盤若不能扭轉跌勢 ，周線恐翻黑。
美伊開戰進入第四周尾聲，美國總統川普曾宣稱戰爭將維持四至六周，如今僅剩兩周時間，但距離雙方停戰仍有一段距離，也讓市場擔憂雙方戰事拉長的可能性，美股四大指數昨晚皆下挫超過 1%，與台股高度連動的費半更是重挫 4.79%，今日亞股包括日股、韓股也分別下跌 1%、3%。
權值股今天普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌近 2%，低點下探至 1800 元，持續徘徊在季線附近，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 跌幅皆約 1% 左右，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 跌幅較重、達 3%。
PCB 概念股今日躍居盤面焦點，指標股華通 (2313-TW) 飆漲 7%，不到十點成交值就衝破 200 億元，超越台積電成為成交值王，也帶動定穎投控 (3715-TW)、耀華 (2367-TW) 大漲半根漲停板，其他如南電 (8046-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等也都在盤面上表態，族群表現相當強勢。
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