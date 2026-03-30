鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 08:00

葉門胡塞武裝組織上周六 (28 日) 向以色列本土發射彈道飛彈，標誌著中東衝突進入新階段。此次行動並非孤立事件，而是伊朗主導的「抵抗之弧」全面聯動的明確信號，顯示區域對抗正從局部衝突升級為全域博弈。更關鍵的是，荷姆茲海峽與曼德海峽面臨的「雙重鎖喉」風險，已將全球能源與貿易體系推向懸崖邊緣。

此次胡塞武裝的攻擊具有清晰戰略意圖。伊朗上周三 (25 日) 警告將在曼德海峽開闢新戰線後，胡塞武裝 3 天內迅速以實際行動響應，其發言人明確表示，行動將與黎巴嫩、伊拉克、巴勒斯坦抵抗力量同步，持續至侵略停止。凸顯伊朗長期經營的區域戰略網絡已進入實質聯動階段。

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兩大海峽的戰略封鎖效應正急劇發酵。荷姆茲海峽目前已有逾 2500 艘船隻被困，每日約 1600 萬桶石油運輸中斷，而曼德海峽若陷入癱瘓，全球石油供應每日將再損失 400 至 800 萬桶。

中國國際問題研究院專家李子昕指出，雙重封鎖將對國際航運造成致命打擊。

數據顯示，布蘭特原油價格自 3 月初已飆升 38%，突破 107 美元。高盛將美國經濟衰退概率上調至 30%，貝萊德警告極端情況下油價可能觸及 150 美元。

衝突外溢效應已波及全球。菲律賓宣布進入能源緊急狀態，南韓啟動能源應急預案，歐洲能源巨頭相繼發布供應短缺警告。

值得注意的是，伊朗媒體披露已動員逾 100 萬作戰人員，陸軍司令 Ali Jahanshahi 強硬表態「已做好應對任何情況的準備」，顯示地面戰爭風險正在升級。

這場危機的根源在於美以對伊朗的戰略誤判。美國試圖複製委內瑞拉模式實現「速戰速決」，卻低估伊朗的抵抗韌性與區域動員能力。當前伊朗表現出的強硬姿態，不僅體現在軍事反擊，更在於成功激活整個抵抗陣線，使衝突性質轉變為中東反抗霸權的全面對抗。

儘管國際輿論期待雙方尋求台階緩和局勢，但德黑蘭當局「洗刷 47 年恥辱」的表述，以及百萬民眾自發參軍的熱潮，表明衝突難以簡單收場。當前局勢已超越去年 12 月衝突的規模，持續升級可能成為未來主旋律。