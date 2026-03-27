鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 20:20

由於擔心能源價格高企，將推高這個進口大國的通膨和進口支出，外國投資者加快拋售股票和債券，印度盧比跌至新低。

印度盧比周五 (27 日) 匯率首度跌破備受關注的 1 美元兌 94 盧比大關，跌幅達 0.7%，使自 1 個月前伊朗戰爭爆發以來的累計跌幅接近 4%。與此同時，由於政府決定削減汽車燃料稅引發了對財政壓力的擔憂，基準殖利率升至 2024 年 7 月以來的最高水準。

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在周四當地市場因國定假日休市期間，布蘭特原油價格飆升，目前穩定維持在每桶 100 美元以上，遠高於印度央行在 10 月預期的 70 美元基準。

根據彭博經濟估計，若原油價格維持在每桶 100 美元，且天然氣價格較戰前高出 50%，印度每月的進口支出將增加 50 億美元。

高通膨的前景顯著削弱了盧比，降低了本幣資產對全球投資者的吸引力；本月海外投資者已從當地股市撤資 115 億美元，並減持了價值 16 億美元的債券，創下紀錄。

戰爭持續時間的不確定性使當地資產前景黯淡，這也讓印度央行在戰爭初期加強支持債券與匯率後的任務更加艱巨。