華爾街日報：美國考慮向中東增派1萬人地面部隊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-27 09:10

了解計畫的美國國防部官員透露，五角大廈正考慮向中東增派 1 萬人地面部隊，讓川普總統在衡量美伊和談時有更多軍事手段。

據《華爾街日報》周四（26 日）報導，這支部隊可能包含步兵與裝甲車，這支兵力將加入已奉命前往中東的約 5,000 名海軍陸戰隊員，以及第 82 空降師數千名傘兵。

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目前不清楚這些部隊在中東的確切部署地點，但他們很可能駐紮在對伊朗和哈爾克島（Kharg Island）的攻擊範圍之內；哈爾克島是伊朗石油出口樞紐。

川普多次表示，無論是否有盟友協助，他都會確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）暢通。

白宮副發言人 Anna Kelly 表示：「所有關於兵力部署的公告都將由戰爭部發布。正如我方所言，川普總統始終擁有所有可用軍事手段。」負責中東美軍事務的美國中央司令部發言人則婉拒置評。