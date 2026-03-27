華爾街日報：美國考慮向中東增派1萬人地面部隊
鉅亨網編譯鍾詠翔
了解計畫的美國國防部官員透露，五角大廈正考慮向中東增派 1 萬人地面部隊，讓川普總統在衡量美伊和談時有更多軍事手段。
據《華爾街日報》周四（26 日）報導，這支部隊可能包含步兵與裝甲車，這支兵力將加入已奉命前往中東的約 5,000 名海軍陸戰隊員，以及第 82 空降師數千名傘兵。
目前不清楚這些部隊在中東的確切部署地點，但他們很可能駐紮在對伊朗和哈爾克島（Kharg Island）的攻擊範圍之內；哈爾克島是伊朗石油出口樞紐。
川普多次表示，無論是否有盟友協助，他都會確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）暢通。
白宮副發言人 Anna Kelly 表示：「所有關於兵力部署的公告都將由戰爭部發布。正如我方所言，川普總統始終擁有所有可用軍事手段。」負責中東美軍事務的美國中央司令部發言人則婉拒置評。
伊朗一名軍方消息人士近日表示，如果敵方去圖對伊朗的島嶼或本土發起地面行動，或者通過海軍在波斯灣和阿曼灣對伊朗施壓，伊朗將在曼德海峽開闢新戰線。葉門叛亂組織胡塞周四說，已經為採取軍事行動做好準備。
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