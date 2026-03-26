鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-27 04:40

中東地緣衝突的持續升級，正推動國際甲醇價格飆升，並迅速向全球工產業鏈傳導。標普全球數據顯示，自 2 月 28 日衝突爆發以來至上周五 (20 日) 為止，CFR 東南亞甲醇到岸價暴漲 72% 至每噸 555 美元(約 1.78 萬台幣)，創 2021 年 3 月以來新高。

美伊戰爭影響持續擴大！國際甲醇價格暴漲75% 創2021年3月來新高 (圖:shutterstock)

作為連結能源與製造業的基礎原料的甲醇，廣泛應用於生產醋酸、甲醛及生質柴油等領域。此輪漲價的背後，既有供給端的收縮，也有物流成本的激增。

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《央視財經》報導，中東是全球天然氣製甲醇的核心產區，且出口高度依賴荷姆茲海峽，目前航運受阻推高了運費與保險費，加上市場恐慌性囤貨，進一步放大了價格波動。

據悉，目前中東地區受限的甲醇供應量高達 1800 萬至 2000 萬噸，這對高度依賴中東進口的東南亞市場造成沉重打擊。

作為全球最大棕櫚油生產國，印尼的生物柴油產業首當其衝。由於棕櫚油轉化為生質柴油需要大量甲醇，原物料漲價直接推高生產成本。業內人士擔憂，若供應中斷持續，印尼庫存恐將告急，生物柴油產量恐從下月起無法達標，進而加劇當地能源緊張局勢。

面對國際市場震盪，中國市場雖自給率超八成，但受不到兩成進口缺口影響，中國甲醇現貨價格一度突破每噸人民幣 3300 元，較今年低點漲超 50%。

為因應原物料價格波動，中國沿海下游企業紛紛調整策略。江蘇連雲港多家化工企業表示，正大幅削減進口依賴，轉而向中國國內尋找替代來源。

某石化企業供應鏈負責人透露，目前已新增五家國產合約供應商，並利用倉儲優勢維持高庫存運作。