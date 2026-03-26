川普暫停攻擊伊朗能源設施延長至4月6日 稱談判進展順利

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-03-27 06:00

美國總統川普周四 (26 日) 表示，應伊朗政府要求，他將把對伊朗能源設施的暫停攻擊期限延長 10 天，至 4 月 6 日。

川普暫停攻擊伊朗能源設施延長至4月6日(圖：Shutterstock)

此舉避免在美國已表態希望透過談判結束衝突之際，進一步升高與伊朗的戰事，且關鍵的荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 目前幾乎仍完全關閉，影響石油運輸。

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川普是在美股主要指數下跌、油價上漲之際宣布這項決定。

他在 Truth Social 發文表示，「應伊朗政府要求…… 我將能源設施攻擊的暫停期延長 10 天至星期一，美東時間 2026 年 4 月 6 日晚間 8 點。」

「談判仍在進行中，儘管部分假新聞媒體與其他人士有錯誤說法，但進展非常順利。感謝大家關注此事！」

原先為期五天、針對伊朗發電廠與能源基礎設施的攻擊暫停措施，原定於周五結束。川普是在本周一透過 Truth Social 宣布首次暫停行動。

這場對伊朗的戰事始於 2 月 28 日，由美國與以色列發動空襲。衝突已使油價大幅上漲，因為伊朗實質上已關閉荷姆茲海峽的航運通道，該海峽是全球最重要的原油運輸要道。

美股標普 500 指數周四下跌 1.74%，創 2026 年以來最大單日跌幅。布蘭特原油 (Brent) 期貨價格大漲逾 5.6%，收在每桶 108.01 美元。

川普稍早在白宮對記者表示，美國與伊朗「正在進行非常重要的談判」。