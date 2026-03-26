2月台灣失業率3.32%月升0.03個百分點 仍創26年來同期低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-26 19:57

主計總處今 (26) 日公布 2 月我國失業率為 3.32%，月升 0.03 個百分點，年減 0.02 個百分點，創 26 年來同期低點，前 2 月失業率平均為 3.31%，年減 0.01 個百分點；至於中東戰爭爆發對於國內產業雇用人力的影響，主計總處則認為尚有待觀察。

2月我國失業率3.32%，創26年來同期低點。(圖：主計總處提供)

主計總處說明，2 月失業人數為 40 萬人，受春節轉職影響，較上月增加 4000 人或 0.87%，其中，對原有工作不滿意而失業者增加 5000 人；若與去年同期相比，失業人數減少 2000 人或 0.45%。

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累計前 2 月失業人數平均為 39 萬 8000 人，年減 1000 人或 0.20%。

從就業面來看，2 月就業人數為 1164 萬 4000 人，年增 2 萬 8000 人或 0.24%；而前 2 月就業人數平均為 1164 萬 7000 人，年增 2 萬 9000 人或 0.25%。