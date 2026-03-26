2月台灣失業率3.32%月升0.03個百分點 仍創26年來同期低
鉅亨網記者王莞甯 台北
主計總處今 (26) 日公布 2 月我國失業率為 3.32%，月升 0.03 個百分點，年減 0.02 個百分點，創 26 年來同期低點，前 2 月失業率平均為 3.31%，年減 0.01 個百分點；至於中東戰爭爆發對於國內產業雇用人力的影響，主計總處則認為尚有待觀察。
主計總處說明，2 月失業人數為 40 萬人，受春節轉職影響，較上月增加 4000 人或 0.87%，其中，對原有工作不滿意而失業者增加 5000 人；若與去年同期相比，失業人數減少 2000 人或 0.45%。
累計前 2 月失業人數平均為 39 萬 8000 人，年減 1000 人或 0.20%。
從就業面來看，2 月就業人數為 1164 萬 4000 人，年增 2 萬 8000 人或 0.24%；而前 2 月就業人數平均為 1164 萬 7000 人，年增 2 萬 9000 人或 0.25%。
觀察主要國家 (地區) 最新公布失業率數據，美國為 4.7%，德國 4.2%，香港 3.5%，南韓 3.4%，日本 2.6%。
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