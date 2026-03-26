油氣「保供」至6月 卓揆祭5措施強勢穩物價 指示石化原物料優先供應產業

行政院長卓榮泰今（26）日針對中東局勢引發的物價波動，指示 5 大應變措施以確保國內民生穩定 。卓榮泰強調，政府自 2 月底起全力投入護僑，並嚴密監測 3 至 6 月的油氣供應情形，對油價漲幅進行最大程度調節以減輕民眾負擔 。為因應石化產品進口價格不穩，要求國內石化原物料須優先供應本土產業，並責成法務部與公平會嚴查囤貨哄抬，同時提高民生物資的聯合稽查強度，由物價穩定小組持續關注各項指標變化 。