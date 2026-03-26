油氣「保供」至6月 卓揆祭5措施強勢穩物價 指示石化原物料優先供應產業
鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院長卓榮泰今（26）日針對中東局勢引發的物價波動，指示 5 大應變措施以確保國內民生穩定 。卓榮泰強調，政府自 2 月底起全力投入護僑，並嚴密監測 3 至 6 月的油氣供應情形，對油價漲幅進行最大程度調節以減輕民眾負擔 。為因應石化產品進口價格不穩，要求國內石化原物料須優先供應本土產業，並責成法務部與公平會嚴查囤貨哄抬，同時提高民生物資的聯合稽查強度，由物價穩定小組持續關注各項指標變化 。
中東情勢持續緊張且變化快速，卓榮泰表示，政府自 2 月 28 日以來全力投入護僑行動，已有大批國人安全返國，駐外館處亦持續與當地國人保持聯繫 。在能源安全方面，政府採取審慎態度，積極要求掌握 3 至 6 月所有油氣供應狀況，並透過物價穩定機制調節油價漲幅，力求將民生衝擊降至最低 。
針對國內市場出現的供應與價格波動，卓榮泰特別石化產品及原物料進口問題，指示各部會即時採取應對作為，明確裁示五項具體措施：
第一，國內生產的石化產品及原物料必須優先供應國內產業與供應鏈需求；
第二，由經濟部協助民間業者開拓海外多元供貨來源 。
第三，為防範不肖份子藉機牟利，請法務部、經濟部及公平會嚴厲查緝囤貨與哄抬價格等不法行為，並公開查緝結果以資震懾 。
第四，針對農業生產關鍵的肥料供應與價格，由農業部負責監控資訊並即時調節供需 。
第五，經濟部、消保處與公平會須密切關注各項民生物資價格，提高聯合稽查的密度與強度，全力守護國內物價穩定 。
- 擺脫短線雜訊 建立核心交易邏輯
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇