鉅亨網編輯林羿君 2026-03-26 09:42

《華爾街日報》報導，川普總統近日向親信透露，他希望避免與伊朗陷入長期戰爭，並期盼能在未來數週內結束這場衝突。

戰事拖太久？川普私下鬆口：想快點結束伊朗戰爭。(圖:shutterstock)

戰事持續將近一個月，川普已私下向顧問透露，他認為戰爭已進入尾聲，並要求團隊遵循其對外設定的 4 至 6 週時程。消息人士指出，白宮計劃於 5 月中旬在北京與中國國家主席習近平舉行峰會，並預期戰事能在會前落幕。

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然而，結束戰爭對川普而言並非易事，和平談判目前仍處於萌芽階段。在與外部政治盟友的討論中，川普的注意力不時轉向其他議題，包括即將到來的期中選舉、派駐移民官員進駐機場的決定，以及推動國會立法收緊選民資格審查的策略。

據悉，川普曾對一名親信抱怨，戰爭分散了他對其他優先事項的關注。

另一名近期曾與川普通話的人士表示，總統似乎已準備好迎接下一個重大挑戰，儘管他並未言明具體內容。

部分盟友希望他轉向推翻古巴共產政權，而核心幕僚則希望他聚焦於選民最關切的民生議題，特別是因戰爭而加劇的生活成本壓力。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）則強調，川普總統擁有卓越的多工處理能力，在致力於達成對抗伊朗恐怖政權之軍事目標的同時，亦能兼顧多項挑戰，並重申總統的唯一焦點始終是贏得勝利。

本週稍早，川普收回了威脅打擊伊朗能源設施的言論，釋放出重啟外交手段解決衝突的訊號。中東調解人已開始傳遞德黑蘭與華府的初步提案，美國官員也表示對未來幾天的進一步討論持開放態度。

與此同時，美國持續對伊朗施壓，向中東增派部隊。一名高級行政官員透露，川普曾向幕僚提議，應將「確保美國獲得伊朗部分石油資源」納入終戰協議的一環，不過官方目前尚未對此展開具體規劃。

萊維特週三 (25 日) 對媒體表示，若德黑蘭不達成終戰協議，美國將對其發動「史上最強烈的打擊」，並強調川普絕非虛張聲勢，已準備好「大開殺戒」。

儘管川普願意下令美軍進入伊朗本土，但對此仍抱持保留態度，部分原因在於此舉可能破壞其快速結束戰事的目標。美方官員指出，他也憂心戰事拖長將導致美軍傷亡增加。目前已有近 300 名美軍受傷，13 人陣亡。

親近川普的人士提醒，要預測其戰爭決策相當困難，因為他在外交斡旋與加強空襲之間反覆搖擺。部分人士敦促他採取更強硬的手段，認為推翻伊朗政權將能定義他的歷史地位。

然而，終戰與否並非僅由川普決定，美伊雙方離達成協議仍有遙遠距離，且德黑蘭至今拒絕與華府直接對話。若無法達成協議或取得決定性的軍事勝利，川普可能面臨荷姆茲海峽持續封鎖的困境，這將繼續擾亂全球能源市場。

此外，視伊朗為生存威脅的以色列，以及遭受數週攻擊的海灣國家，亦可能在沒有美國參與的情況下採取報復行動。

一名美方高級官員指出，川普已指示軍方持續對德黑蘭保持壓力。五角大廈正向中東部署數千名地面部隊，為總統提供行動選項。一旦增援的士兵與海軍陸戰隊部署就位，川普隨時可能下令針對伊朗本土或其南岸島嶼發動精確突擊。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週二在川普出席的一場活動中直言：「我們將國防武力視為談判的一部分，我們是用炸彈在談判。」

川普隨後也提到，赫格塞斯與聯參總主席凱恩（Dan Caine）對於戰爭可能很快結束感到「相當失望」，稱他們對和談沒興趣，只一心想贏得勝利。

數週以來，川普一直試圖將這場戰爭形塑為「暫時的插曲」，一如今年 1 月在委內瑞拉發生的快速軍事行動，他更稱此衝突為一場「遠征」或「軍事行動」。

他在週二放大私下對媒體報導的不滿，聲稱戰爭早已贏了，只有「假新聞」想讓戰火延燒。川普同時試圖將責任推給盟友，要求他們負責打通對石油貿易至關重要的荷姆茲海峽。

在美國境內，共和黨在期中選舉前面臨嚴峻的政治環境。一名民主黨候選人週二翻轉了南佛羅里達州的一個議會席次，該選區甚至涵蓋了川普的海湖莊園。共和黨內憂心，通膨高漲與川普低迷的支持度將拖累關鍵搖擺州的選情，使戰爭成為政治包袱。