美以伊戰爭第27天戰況：以大規模攻伊基礎設施 真主黨打以國防總部幫反擊 川普「講和」無人信

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-26 13:00

美以兩國對伊朗軍事打擊周四 (26 日) 進入第 27 天，伊朗官媒稱德黑蘭拒絕美方和平計畫，但美國總統川普堅稱正跟伊朗談判，稱伊朗迫切希望達成協定，伊朗外長阿拉格齊則認為美國此舉無異於承認失敗。與此同時，各方仍在發動軍事攻勢，美軍稱已攻擊超過 1 萬個伊朗軍事目標，伊朗稱擊落一架美軍 F-18 戰機，但遭美軍中央司令部否認。

美以伊第27天戰況：以大規模攻伊朗基礎設施 真主黨幫伊朗打以國防總部反擊 川普「講和」無人信(圖:shutterstock)

伊朗《伊斯蘭共和國廣播電視台》周四報導，黎巴嫩真主黨軍事組織「黎巴嫩伊斯蘭抵抗組織」表示，該組織當天淩晨向位於特拉維夫市中心的以色列國防部總部，以及以軍事情報部門下屬軍營發射了多枚飛彈，作為對以軍攻擊黎巴嫩平民與基礎設施的回應。黎巴嫩真主黨過去 24 小時對以色列共發動了 87 次襲擊。

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以色列國防軍周四淩晨也發表聲明表示，已對包括伊朗中部伊斯法罕省在內多地「伊朗政權基礎設施」發動大規模打擊，但聲明暫未提供更多細節。近日，伊朗核設施遭攻擊受到國際關注。伊朗納坦茲核設施位於伊斯法罕省，目前尚不清楚此次以軍襲擊目標是否包括納坦茲核設施。

《紐約時報》周三 (25 日) 報導指出，以色列總理尼坦雅胡已下令以軍未來 48 小時加強對伊朗的空襲，以便在美國停火前盡可能多地破壞伊朗軍火工業。尼坦雅胡還說，瓦解黎巴嫩真主黨仍是以色列最高優先事項之一，這也與針對伊朗的更廣泛行動相互關聯。

一名伊朗軍方消息人士在當地時間周三向中國《央視新聞》表示，伊朗正持續不斷地監測，並掌握敵方戰線的動向和變化。敵方試圖在伊朗島嶼或其他領土上採取地面行動，恐透過在波斯灣及阿曼灣的海上活動增加伊朗防禦成本，伊朗將開啟其他戰線作為回應。

該消息人士還說，如果美國試圖通過「愚蠢行動」為荷姆茲海峽問題尋找解決方案，應警惕不要讓另一個海峽成為其新的困境。該消息人士還強調，伊朗已為局勢的進一步升級做好了充分準備。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人同日也說，荷姆茲海峽的局勢不會回到從前，今後事態發展將由伊朗掌控，敵對勢力及其盟友的行動空間已被全面封鎖。伊朗也已經重申海峽通行規則，即任何敵對勢力的相關方不得通行，通行許可由伊朗全權裁定。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公關部門周三也發動「真實承諾 - 4」行動第 81 波攻勢，發射多輪包括「伊馬德」「吉亞姆」」霍拉姆沙赫爾 - 4」和「力量」在內的精確制導飛彈，打擊海法和迪莫納等以色列各地逾 70 個目標。

另據《今日俄羅斯電視台》報導，伊朗武裝部隊一名發言人周三表示，由於本地區「所有美軍基地已被摧毀」，部分美軍指揮官和士兵已離開基地，在外部地點藏匿。當前，伊朗武裝力量正展開搜捕，並呼籲區域內國家民眾提供線索，民眾也應出於自身安全考慮，將美軍「逐出」當地。

同日，伊朗官方電視台援引一名匿名高官發言報導指出，伊朗拒絕了美國所提出的旨在結束中東戰爭的和平計畫。這名伊朗官員說：「戰爭將在伊朗決定它應該結束時結束，而非在特朗普設想它結束時結束。」

伊朗政府信息委員會主席 Elias Hazrati 周三也說，美國總統川普提出的所謂「15 點停戰提議」屬於川普「一貫的謊言」，並稱這是美方「將不切實際的幻想加以羅列」。

他指出，美方基於錯誤判斷對伊朗發動攻擊，試圖通過製造恐慌實現其目標，並認為透過暗殺和清除軍事指揮人員可削弱伊朗，但相關設想並未實現。在當前衝突中，伊朗武裝力量的行動已多次打亂敵對勢力的預判和計畫。

此前有知情人士透露，美國向伊朗提出的一份旨在結束戰爭的協議涵蓋 15 個要點，其中包括伊朗承諾永不發展核武器、開放荷姆茲海峽為「自由海域」等，德黑蘭方面則多次就美方所謂的談判相關消息表示否認。

不過，美國白宮發言人萊維特周三稱美伊之間的對話持續進行，「正如川普總統 23 日所說，這些談判是富有成效的，而且目前仍然如此」，但她否認媒體報導的 15 點停戰提議完全屬實。

根據以色列媒體最早公佈的 15 點停火提議，主要內容包括美伊實施為期一個月的停火、拆除伊朗目前已積累的核能力、伊朗承諾永不追求擁有核武器，而美國相應解除所有制裁、荷姆茲海峽復航等。

與此同時，《華爾街日報》周三援引美國官員談話報導指出，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫和外長阿拉格齊已暫時被移除出美以兩國的清除名單。「隨著美國總統川普為結束戰爭打開高層談判之門，伊朗議長卡利巴夫和外長阿拉格齊已被移除出目標名單，時限為期 4 到 5 天。」

近日，美國頻頻放話要同伊朗進行對話結束戰爭，暗示對話對象包括卡利巴夫，卡利巴夫則否認同美方進行對話。阿拉格齊表示，伊朗方面與美方既無對話也無談判。