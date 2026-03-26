鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-26 10:40

貝萊德 (BLK-US)總裁 Rob Kapito 今 (26) 日在墨爾本舉行的亞太金融與創新研討會上示警，投資人可能低估伊朗戰爭帶來的風險，即便衝突迅速結束，對經濟成長的壓力及通膨推升效應仍不容忽視。

Kapito 更直言即便「明天宣布戰爭結束」，油價仍可能飆升至每桶 150 美元，因受阻的供應鏈恢復滿載運作仍需時間，供應中斷將持續推高成本。

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Kapito 進一步指出，戰爭對經濟的衝擊恐達 2 個百分點，通膨率亦將出現類似幅度的上行，若混亂持續一周、六個月甚至更久，對企業的影響將更為深遠。

他還強調，市場當前對衝突的經濟後果過於自滿，多數人僅盲目假設樂觀結果，未正視能源與航運長期受創並波及全球供應鏈的風險。

阿波羅全球管理總裁 Jim Zelter 亦在研討會上警告，美伊戰事延長將加劇美國陷入經濟衰退的風險，並對信貸週期構成威脅。

Zelter 特別提及，過去幾年支撐美國經濟的消費者已顯露承壓跡象，今年前兩月消費者信心持續走弱，油價上漲將進一步加重其負擔，這實際上是對全球最大經濟體消費信心的一次衝擊。

值得注意的是，當前市場對戰爭的反應與歷史模式背離。