鉅亨網新聞中心 2026-03-26 12:20

近期市場傳出美伊和談頻傳，推動美股三大指數連漲。然而，這股樂觀情緒並未獲得華爾街專家的認可。多位金融領袖與機構紛紛發出警告，強調戰爭的破壞與不確定性將長期籠罩市場，投資者應保持警惕而非盲目跟風。

高盛前執行長 Lloyd Blankfein：損害已成，和平非萬靈丹

‌



即便明日達成和平協議，戰爭對基礎設施造成的損害與心理壓力仍將持續。目前市場看法過於自滿，投資者不應盲目進行「和平交易」，而應採取「靈活應對、嚴加防範」的策略，優先考慮應急計劃，以免防禦頭寸隨局勢突變而失效。

摩根大通：市場將進入橫盤震盪

將股市評級由「看跌」轉為「中性」，但預期波動將加劇。美方的「15 點和平計畫」未提及霍爾木茲海峽重新開放等關鍵細節，伊朗亦未放棄賠償要求。若局勢未能決定性地邁向停火，市場更有可能橫盤整理。

股票策略師 Tom Lee：身處「戰爭迷霧」

和談若成真，將是股市轉折點，但目前仍身處信息混雜的「戰爭迷霧」中。投資者應對目前相互矛盾的報導持謹慎態度。

頂尖經濟學家 David Rosenberg：更廣泛的戰爭風險未消

儘管白宮遞交和平計劃，但伊朗的回應卻是對以色列與海灣地區發動更多襲擊。戰爭的外溢風險依然存在，市場並未脫離危險區。

外匯經紀商 Trade Nation：油價穩定才是健康的第一步

西德州原油（WTI）與布蘭特原油若分別跌破 80 美元與 90 美元，才是市場趨穩的信號。 目前川普正努力達成解決方案，但不管是戰爭戛然而止，還是全面軍事入侵，對市場而言皆非理想結果。

牛津經濟研究院：不確定性加劇通膨與利率壓力